Mara Venier bambina all'età di 5 anni, la foto social è virale

Tale e quale a suo nipote. Mara Venier ha travolto i social grazie ad una foto che la ritrae bambina, all'età di 5 anni appena. Una bellissima immagine in bianco e nero, con una bambola stretta al petto e gli occhi sognanti.

Il confronto fotografico

"Avrò avuto 5 anni ed ero una bambina felice", ha confessato Mara. "Mai avrei pensato di avere una vita così intensa ….comunque assomiglio a Claudietto o è una mia suggestione????". Claudietto è il figlio di Paolo Capponi, che la Venier ha avuto dalla sua relazione con Pier Paolo Capponi. Somiglianza che su Instagram in tantissimi hanno confermato, scorrendo tra una foto e l'altra.

L'amato Claudietto

L'arrivo di Claudietto ha permesso anche a Mara e al figlio Pier Paolo di riavvicinarsi, come confessato al settimanale Chi. “Il mio rapporto con lui non è stato molto sereno in alcuni momenti della nostra vita. L’arrivo del mio nipotino ha fatto da collante: è stato un attimo, una magia, siamo tornati ad essere un’unica grande famiglia”. Il nipotino è arrivato nella vita di Mara subito dopo la morte di sua madre, "dopo anni di malinconie e tristezza e mi ha ridato il sorriso. Con Claudietto, il piccolo di casa, mi sono completamente rimbambita", ha ammesso la conduttrice della domenica Rai, a dir poco tale e quale all'amatissimo nipotino.

71 anni tra meno di una settimana, Mara Venier ha anche un'altra figlia, Elisabetta Ferracini, avuta con Francesco Ferracini. Da 15 anni la conduttrice Rai è sposata con il produttore cinematografico Nicola Carraro.