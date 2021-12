Mara Venier a cena con la d'Urso: "Lui è il nuovo fidanzato di Barbara"

Colpo di scena per tutti quelli ancora convinti che tra Mara Venier e Barbara d'Urso ci fossero vecchie ruggini. Le due conduttrici - adesso non più rivali della domenica pomeriggio - si sono ritrovate a Milano e hanno condiviso tra le storie Instagram una foto scaccia-crisi: abbracciate e sorridenti, sulla loro amicizia adesso non ci sono più dubbi.

Una cena di Natale con gli amici di sempre, da Jerry Calà a Massimo Boldi, Fausto Leali, Diego Abatantuono, Umberto Smaila, Franco Oppini - con suo figlio Francesco - Cochi e tanti altri. La serata è volata via tra risate e un karaoke improvvisato, recuperando tutto il tempo in cui a causa del Covid rimpatriate del genere erano impensabili.

"Il fidanzato di Barbara"

Mara Venier a Milano è andata insieme al suo costumista, Paolo Marcati, anche lui a cena con tutti loro ieri sera. Ed è proprio lui che la conduttrice di Domenica In indica come "nuovo fidanzato di Barbara", immortalandoli in uno scatto in cui la d'Urso gli sta per stampare un bel bacio sulla guancia. Una battuta tra amici? Probabilmente. Anche se a vederli insieme sono proprio una bella coppia (e l'uscita della Venier lascia intendere che l'amica sia single...).

Alcune immagini della serata pubblicate da Mara Venier