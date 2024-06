Mara Venier: "Mi dispiace molto per tutto quello che Barbara d'Urso sta vivendo"

La sofferenza affrontata durante quello che ha definito il suo peggior anno televisivo di sempre, l'amarezza per aver visto sparire, dopo il caos Domenica In a Sanremo, chi sembrava fosse suo "amico", la certezza che tornerà ancora per una nuova edizione al timone del programma di Rai 1: Mara Venier non ha risparmiato nessun argomento nel corso dell'intervista pubblicata sul Messaggero oggi, neppure una considerazione su Barbara d'Urso che tre mesi fa ha ospitato nel suo studio dopo mesi di assenza dai palinsesti televisivi.

Com'è noto l'ex volto di Canale 5 non compare in tv con un programma suo da tempo: dopo la burrascosa fine della sua lunga collaborazione con Mediaset, la conduttrice ha trascorso un periodo a Londra, poi ha portato avanti uno spettacolo teatrale e, per il momento, non si hanno informazioni su un suo futuro ritorno in tv. La parabola di Barbara d'Urso che cosa fa venire in mente a Mara Venier? Ha esagerato con il trash? "A me dispiace molto per tutto quello che sta vivendo. Che piaccia o meno, è una che sa fare il suo mestiere. Sono solidale con lei e mi auguro davvero che possa tornare presto a fare tv da qualche parte", ha risposto Mara che così ha confermato la grande stima già dimostratale a Domenica In. Proprio in quell'occasione, alla fine della loro lunga chiacchierata, Mara aveva salutato Barbara con un "a presto" che sembrava indizio di un futuro in Rai. E chissà che i nuovi palinsesti non riservino sorprese.