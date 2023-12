Domenica In: la frase di Mara Venier su Belen passata inosservata

Novità in vista per Belen Rodriguez, parola di Mara Venier. Totalmente a casa e letteralmente come un fulmine a ciel sero la conduttrice di Domenica In ha deciso di fare una rivelazione riguardante l'imprenditrice e showgirl (che proprio oggi ha fatto una dichiarazione importantissima riguardo ai tradimenti di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi).

Oggi, 31 dicembre, nel salotto di Mara oltre ai grandi ospiti dello spettacolo grande spazio è stato dato grande spazio all'oroscopo con Paolo Fox. E proprio mentre l'astrologo più famoso d'Italia stava parlando del segno della Vergine: "Saturno resta in opposizione, avete Giove favorevole, ma dovete fare qualcosa di diverso. Vi dovete rimettere in gioco proprio come ha fatto Belen, che è stata tua ospite poco fa Mara". "Per quanto riguarda l'amore non dovete rinunciare", e a questo punto Mara interviene: "Belen non ha rinunciato all'amore perché adesso è felice". "Un mese molto importante sarà settembre", ha aggiunto l'astrologo. "Eh ma anche luglio eh", ha specificato zia Mara con un'espressione furba. "Ah lo aggiungi te Mara?", gli chiede ironicamente Fox e Mara convinta ha replicato: "Sìsì, lo aggiungo io".

È ormai noto che Mara e Belen sono diventate amiche dopo l'intervista esclusiva che Rodriguez le ha concesso, sono andate a cena fuori più di una volta. Le parole di Mara a cosa si riferiscono? A progetti lavorativi oppure familiari? Magari al matrimonio con Elio Lorenzoni? Oppure a luglio Belen tornerà in televisione? A questo punto non resta altro se non aspettare aggiornamenti dalla diretta interessata.