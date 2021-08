Una parola di troppo sui suoi capelli, la sfuriata di Mara Venier è virale: "Perché devi rompere i cog*ioni?"

Di certo c'è che Mara Venier proprio non si affida ad un social media manager che fa del politically correct la sua bandiera. A dimostrazione di questo è arrivata nei giorni scorsi l'ultima sfuriata della conduttrice veneta nei confronti di una donna colpevole, a suo dire, di aver mosso una critica inopportuna ai capelli.

"Perché devi rompere?"

Tutto è cominciato qualche giorno fa, quando Venier ha condiviso su Instagram uno scatto accanto al marito Nicola Carraro sulla splendida terrazza dell'albergo Principe di Piemonte a Roma. Uno scatto all'insegna della spensieratezza, immortalato negli ultimi giorni di vacanze. "Bel tramonto oggi. Mi faccio un mojito e voi?", è la didascalia a corredo. Ebbene, tra le tante risposte cordiali, anche una critica: "Tagliati questi capelli, non vanno più bene perché sei vecchia", scrive una donna. Apriti cielo. Immediata la replica di Mara, schietta come siamo abituati a conoscerla: "Amore perché sotto questa bella foto devi rompere i cog*ioni per i miei capelli? Perché?".

Venier offesa per il "peso". Lei replica: "Sto prendendo medicinali"

Poco dopo, a rincarare la dose ci pensa un'altra follower. "Hanno ragione", scrive, "taglia quei capelli, bevi meno e mettiti a dieta". Qui Mara dà il meglio: "Carissima", risponde, "Mi vedo purtroppo costretta a mandarti affacu*ooooooooo". Qualche minuto più tardi, poi, la presentatrice aggiunge che la sua forma fisica è dettata anche dal fatto che negli ultimi mesi sta prendendo molti medicinali: "Per quanto riguarda il peso purtroppo da tre mesi prendo molti farmaci". Il movito è da ricollegare alla paresi facciale di cui è stata vittima in primavera a seguito di un intervento ai denti.

Le repliche al veleno di Venier non sono certo passate inosservate ai follower tanto da diventare virali nei profili di intrattanimento più seguiti della rete, da Trash Italiano al Signor Distruggere.

Il precedente: quando Mara mandò a fancu*o la follower

Già in passato Mara aveva risposto a tono ad una signora "rea" di averla presa di mira sul suo aspetto fisico. All'epoca, la presentatrice si era immortalata mentre muoveva i primi passi in balcone dopo una frattura al ginocchio. Set del video, era una piscina, intorno alla quale lei camminava in costume da bagno. "Arrivata a 70 anni non ha più niente di bello da mostrare, bella lo era. Questo vale per tutte", le ha scritto una signora, in riferimento all'outfit di Zia Mara. "Cara Lucrezia, perché non va leggermente a fanc****?", la replica. Amen.