Mara Venier dai carabinieri dopo gli insulti sul profilo Mediaset: "Aspetto scuse private"

Che le scuse ufficiali di Mediaset non bastassero lo aveva già chiarito. Mara Venier non lascia correre quanto accaduto domenica scorsa, quando sul profilo social QuiMediaset è comparso un commento (a nome dell'account) in cui venivano insultate sia lei che Barbara D'Urso, che quel giorno era intervenuta a Domenica In con un video durante l'intervista a Gabriella Labate.

"Che cosa antipatica, tr**e mi pare azzeccato Silvy". Questo il messaggio - rimosso quando ormai la frittata era fatta - per cui Mediaset si è scusata, parlando di "grave incidente" ma senza assumersi nessuna responsabilità. "Mi domando se qualcuno pensa che siamo tutti cojo*i... Salutame a Silvy" aveva commentato subito dopo Mara Venier, che oggi è andata dai carabinieri. "Aspettando scuse anche private" ha scritto tra le storie Instagram, dove ha pubblicato prima una foto davanti alla caserma e poi un'altra con i carabinieri, ringraziandoli e senza far mancare l'ennesima frecciatina: "Salutame a Silvy".

Non è chiaro se la conduttrice abbia sporto querela, ma è evidente che vuole vederci chiaro su quanto accaduto. Mediaset non ha più commentato la vicenda dopo il comunicato ufficiale di giorni fa, in cui ha sottolineato: "Con l'account QuiMediaset è stato pubblicato un commento vergognoso, offensivo nei confronti di persone per cui Mediaset prova stima e affetto. Abbiamo accertato che il fatto è stato generato da un grave incidente. Ci scusiamo comunque pubblicamente con i destinatari e con tutti i nostri follower, Ora le condizioni di funzionamento del profilo sono state ripristinate".

Le foto pubblicate da Mara Venier su Instagram