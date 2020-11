Mara Venier, il messaggio dopo il ricovero di Carlo Conti

Mara Venier scrive a Carlo Conti dopo il ricovero del conduttore. Lo fa con un messaggio pubblicato su Instagram, in cui condivide uno scatto di coppia in cui entrambi sorridono sereni. A corredo, un commento carico di vicinanza: "Un bacio grande a Carlo", digita, facendo seguire una emoticon a forma di cuore. Già qualche giorno fa Mara aveva voluto fare i migliori auguri di buona guarigione all'amico, sempre via social: "Forza Carlo, ti aspetto per il nostro Zecchino", ha scritto, in riferimento alla prossima edizione dello Zecchino d'Oro che avrebbero dovuto condurre insieme.

Carlo Conti ricoverato

Conti è da qualche giorno in cura all'ospedale Careggi di Firenze per essere seguito al meglio avendo i sintomi da contagio da Covid-19. La notizia si è diffusa oggi in mattinata, dopo che, nei giorni scorsi, il presentatore toscano aveva affrontato la malattia prima da asintomatico, poi con sintomi di febbre. Seguito da medici, si sta ristabilendo velocemente in attesa di tornare in tv. A farlo sapere è stata la Rai in una nota diffusa in mattinata. Intanto, a condurre per lui la prossima puntata di 'Tale e Quale Show', saranno Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello e Loretta Goggi, ovvero i tre giudici del varietà di Rai Uno.

Il sostegno sui social, da Eleonora Daniele a Fiordaliso

Tanti anche i messaggi di incoraggiamento dei telespettatori, arrivati via social in queste ore, che hanno fatto balzare il nome di Carlo Conti tra i trend topic di Twitter. Questa mattina, in diretta, anche l'in bocca al lupo della giornalista Eleonora Daniele durante l'ultima puntata di Storie Italiane su Rai Uno. "Dai Carlo", cinguetta in un tweet la cantante Marina Fiordaliso. "La soluzione per stasera è truccare Gabriele Cirilli", aggiunge ironico uno spettatore, in riferimento alla presenta dell'imitatore e comico in studio.

Carlo Conti ricoverato per seguire meglio il decorso del virus.

Normale procedura #storieitaliane @eleonoradaniele pic.twitter.com/V70kZZ9pzO — Storie Italiane (@storie_italiane) November 6, 2020