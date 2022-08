Le foto della casa super lusso di Mara Venier a Santo Domingo

La casa a Santo Domingo è il vero buen retiro di Mara Venier, che qui viene ogni estate insieme al marito Nicola Carraro per trascorrere giornate di spensieratezza una volta messi da parte gli impegni professionali in Rai. Ed è su Instagram che la conduttrice di Domenica In racconta al pubblico questo versante del suo privato, immortalando ampi saloni e la meravigliosa piscina, per la gioia dei più curiosi.

L'appartamento di Venier sull'isola dominicana è quanto di più rilassante si possa immaginare. Pareti completamente bianche, che danno l'idea di un posto iper confortevole, scandite solo dalle ampie vetrate che danno sul giardino antistante. L'arredamento è giocato nei colori del bianco e del legno, mentre i quadri e i cuscini riprendono la coloratissima tradizione locale rossa e arancione. Il pavimento è in marmo lucidissimo.

Nel giardino, costituito da un prato perfettamente tagliato, palme e alberi bassi, c'è al centro una pavimentazione in marmo chiaro e una piscina. A bordo piscina, sdraio, tavolini e tutto l'occorrente per un po' di relax mentre si prende il sole. E poi tavoli e sedie di vimini, per i pranzi all'aperto con la famiglia e gli amici. Qui infatti arrivano spesso anche i parenti di Mara, su tutti i figli Paolo ed Elisabetta insieme con i nipoti Claudio e Giulio.

"Sono ossessionata dalle pulizie - ha detto di sé la presentatrice veneta, raccontandosi in versione casalinga - Io sono una domestica mancata. Mi realizzo e sono felice quando cucino per gli amici. La mia soddisfazione più grande è pulire casa e vedere i miei vetri lindi e belli. Guai se mio marito fa cadere la cenere sul divano. Sono maniaca dell'igiene". Ma perché scegliere proprio Santo Domingo? "E' stata un'idea di mio marito che, all'inizio, devo ammettere, mi ha davvero un po' sconvolto. Ma la natura è meravigliosa, il mare e il sole sono pazzeschi e soprattutto zero stress. Nicola va a giocare a golf, sua grande passione. Io vado in spiaggia e poi mi occupo della casa".

