Paola Perego a cena da Venier (cuoca provetta). Il menù fa sognare i fan: "Mara invitaci"

Mara Venier adora cucinare e spesso invita amici e parenti per cenare, o pranzare, tutti insieme nella sua bella casa romana. Ieri sera, 28 maggio, è stata la volta di Paola Perego. Le due si sono scambiate battute e hanno ironizzato sull'incapacità di Perego di cucinare.

Nelle storie e nel reel che Mara ha condiviso ha illustrato tutte le pietanze che ha cucinato: "Il riso alla cantonese, pizzelle napoletane. Il sugo, poi c'è la pizza di scarola e poi ho un casatiello che mi ha portato Gino il mio amico. E poi cotolette, pomodorini da mettere sopra". E poi la macedonia, per concludere in leggerezza.

Venier si era portata avanti con tutti i preparativi e mancavano da friggere solo le "pizzelle napoletane". Così armata di olio di semi e paletta ha iniziato a friggere ed è qui che è intervenuta Perego. "Ci sono anche le pizzelle fritte napoletane che si stanno bruciando", ha spiegato la conduttrice di Domenica in nelle sue Instagram stories e prontamente è intervenuta Paola Perego. "Se vuoi cucino io che sono brava", ha scherzato la presentatrice. "No tu non sei brava, tu bruci tutto", ha risposto zia Mara ridendo e prendendo in giro l'amica.

In molti sui social hanno commentato il divertente, e gustoso, siparietto: "Che bello vedere la normalità, brave" e poi "Siete meravigliose, finalmente due persone senza trucco e naturali". Ma altrettanti hanno sottolineato quanto i piatti sembrassero squisiti e per questo chiedevano a Venier di essere invitati a casa sua: "A che ora?", ha chiesto qualcuno e ancora "Aggiungi un posto a tavola che mi precipito subito" e poi "Mi inviti Mara arrivo subito cucini da Dio".