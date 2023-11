Mara Venier: "Ho il covid e anche bello forte", il video con il volto provato. Il marito è a Santo Domingo

Mara Venier sta male, ha il covid e per questo motivo non ha potuto condurre la puntata di questa domenica di Domenica In. Dopo due giorni di silenzio questa sera ha pubblicato un video nel quale parla direttamente ai suoi fan e li rassicura.

Con il volto provato Venier ha spiegato che è certa che sarà in forze per la prossima diretta: "Ciao a tutti allora come avete visto la puntata di oggi di Domenica In era un Meglio di, non sono andata in diretta perché mi sono presa il covid ed è anche bello forte''.

''All'inizio pensavo fosse influenza, poi ho fatto il tampone ed è uscito questo covid. Sono sicura che domenica prossima - ha aggiunto - sarò di nuovo in diretta. Volevo ringraziare tutti quanti voi per i tanti messaggi e per l'affetto che mi dimostrate sempre. Sto covid è veramente maledetto, bisogna continuare a stare attenti. Ci vediamo domenica prossima in diretta con Domenica In, sono sicura che starò bene''. I messaggi di pronta guarigione sotto al video sono moltissimi tra cui quelli di Alessia Marcuzzi, Arisa, Elisabetta Gregoraci, Asia Argento, Veronica Cozzani, mamma di Belen, e Francesca Vaccaro, la moglie di Carlo Conti.

Mara si trova da sola nella sua abitazione romana, sicuramente i figli e il nipote maggiore, Giulio, non le faranno mancare il supporto e la vicinanza, il marito Nicola Carraro si trova a Santo Domingo. Nulla di strano, anzi, lì Carraro trascorre gran parte dell'anno e di solito Mara lo raggiunge durante l'estate insieme al nipotino Claudio. Sei giorni fa, sul suo profilo Instagram, Nicola ha condiviso alcune foto che lo ritraggono in piscina insieme alle figlie, di ieri invece è un video insieme all'amico Marco.