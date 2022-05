Mara Venier con il compagno del suo amico scomparso: "Non abbiamo superato il dolore"

La morte di Gianni Dei è una ferita sempre aperta per Mara Venier. Sono passati due anni dalla scomparsa del cantante - grande amico della conduttrice di Domenica In - e il dolore è sempre lo stesso. Su Instagram il suo ricordo insieme ad Alberto, il compagno di Gianni.

Mara Venier lo ha incontrato e ha voluto condividere con i follower un momento così intimo: "Stamattina un caffè con Alberto - ha scritto accanto al loro selfie - Alberto per 54 anni è stato il compagno del mio amico fraterno Gianni Dei. Ancora non abbiamo superato il dolore della sua scomparsa. Ci fa bene parlare di Gianni e ricordare i tanti momenti felici. Lo ripeto a tutti voi 'eravamo felici e non lo sapevamo'".

Tra i commenti in tanti ricordano il loro legame profondo. "Ricordo i post pubblicati di domenica sera, quando andavate spesso a piazza del Popolo" ha commentato una follower, facendo il loro ritratto migliore: "Un'amicizia bella, granitica".

Il post pubblicato da Mara Venier

L'amicizia tra Mara Venier e Gianni Dei

Mara Venier e Gianni Dei erano legati da un'amicizia fraterna. 35 anni insieme, l'uno accanto all'altra in ogni momento della loro vita, condividendo tutto, anche la malattia del cantante, che ha lottato fino all'ultimo. La conduttrice gli mandò un messaggio d'affetto, commossa, in diretta a Domenica In proprio il giorno prima della sua morte, quando la situazione era ormai irrecuperabile. "Sei stato tutto per me: amico, fratello, complice. Come faro?? Il mio cuore e? spezzato" scrisse il giorno dopo su Instagram, annunciando la sua scomparsa.