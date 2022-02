"Oggi compi 80 anni, ma siamo lontani per la prima volta". Il post di Mara Venier per il marito

Mara Venier e il marito Nicola Carraro lontani per la prima volta nel giorno del compleanno di lui, che oggi festeggia ottant'anni. Mentre lui si trova a Santo Domingo, dove la coppia ha acquistato una seconda casa, lei lo celebra con un romantico post pubblicato su Instagram, in cui gli manda, seppur a distanza, i suoi migliori auguri. "Sei l'ottantenne più figo del mondo, ti amo", scrive la conduttrice venete.

"Amore mio grande - esordisce Venier su Instagram - dopo ventuno anni è la prima volta che non siamo assieme il giorno del tuo compleanno. Ho cercato di raggiungerti a Santo Domingo anche solo per un giorno ma tutto è complicato con questo Covid maledetto…". E ancora: "Sono con te amore e quando tornerai faremo una bellissima festa! Auguri amore mio".

Santo Domingo è il tradizionale buen retiro della coppia. Qui la presentatrice e il produttore hanno di recente acquistato un appartamento. E qui lui vola ogni volta che può, anche per mesi interi, per godersi un po' di tranquillità dopo le fatiche di una vita. "E' stata un'idea di mio marito che, all'inizio, devo ammettere, mi ha davvero un po' sconvolto - ha confidato lei - E invece mi sono innamorata perdutamente del posto tanto da decidere di prenderci casa (...) La natura è meravigliosa - spiega - il mare e il sole sono pazzeschi e soprattutto zero stress. Nicola va a giocare a golf, sua grande passione. Io vado in spiaggia e poi mi occupo della casa e della spesa".

Legati da oltre vent'anni, Mara e Nicola hanno festeggiato a giugno quattordici anni di matrimonio. "Mi sembra ieri quando ti ho incontrata e la mia vita, da quel momento è cambiata - ha scritto in quell'occasione Nicola, in calce ad un romantico post pubblicato su Instagram- Buon anniversario amor mio". A corredo del messaggio, un collage di foto che raccontano i due decenni trascorsi l'uno accanto all'altra, oltre all'album di nozze. E Mara ha risposto con una dedica ancora più romantica: "Sono pronta a risposarti domani". Proprio l'anno scorso, Nicola è stato vittima di gravi problemi di salute, dovuti ad una polmonite. Una vicinanza ricambiata da lui nei mesi successivi, quano lei se l'è vista brutta a causa di un intervento ai denti che ha comportato importanti complicazioni.