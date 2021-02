Il marito di Mara Venier: "Un compleanno triste, ringrazio il sorriso di mia moglie". Lei lo sostiene via social

Un compleanno "triste" per Nicola Carraro, ex produttore cinematografico e marito di Mara Venier. Ma a fargli ritrovare il sorriso ci pensa proprio la conduttrice, con cui fa coppia da circa vent'anni. Proprio stamattina, in occasione della ricorrenza, l'uomo ha pubblicato una foto su Instagram spiegando tutta la sua amarezza nel non poter celebrare questa giornata come meriterebbe a causa dell'emergenza coronavirus. E lei gli ha risposto via social con un messaggio carico d'amore.

Il messaggio di Mara Venier per il compleanno del marito

Nicola ha scritto il seguente post ai follower: "Ebbene sì, sono 79 - ha digitato - Un'età importante, dovrei esserne felice ed invece sono triste. Un compleanno senza gli affetti più cari, come figli, nipoti ed amici, non è un compleanno, anche se tra qualche minuto il sorriso di mia moglie scaccerà la malinconia. In alto i cuori e grazie a tutti per gli auguri". Non a caso poco dopo è arrivata la replica di Mara (che ha collezionato oltre 10mila like in pochi minuti): "Buon compleanno amore mio... Non essere triste!!!!! Io ci sono sempre".

L'amore tra Mara Venier e il marito Nicola Carraro

Legati da oltre vent'anni, Mara e Nicola hanno festeggiato a giugno quattordici anni di matrimonio. "Mi sembra ieri quando ti ho incontrata da George e la mia vita, da quel momento è cambiata - ha scritto in quell'occasione Nicola - Buon anniversario amor mio". A corredo del post, un collage di foto che raccontano i due decenni trascorsi l'uno accanto all'altra, oltre all'album di nozze. E Mara ha risposta con una dedica ancora più romantica: "Sono pronta a risposarti domani".

La malattia di Nicola

Un amore vissuto l'uno accanto all'altra, senza sconti e con enorme complicità. Come quando, l'anno scorso, Nicola è stato vittima di gravi problemi di salute. "Quanta paura che ho avuto - ha confessato Mara - A fine novembre si è preso la polmonite e non ha voluto farsi ricoverare in ospedale. In passato ha avuto l’enfisema polmonare e da allora sto sempre in ansia per lui… Luca Richeldi, primario di pneumologia del Gemelli, mi chiede di fargli vedere la sua radiografia. Una volta vista è stato categorico: “È grave”. Sono impazzita. Era venerdì, stavo registrando La porta dei sogni, la domenica dovevo essere in onda: non sapevo come fare. Mio figlio aveva deciso di partire al mio posto perché è legatissimo a Nicola. Per fortuna i farmaci hanno fatto effetto".

Ora l'allarme è rientrato e per i due è tempo di guardare al futuro. Stando alle recenti dichiarazioni, la conduttrice sarebbe sul punto di lasciare Domenica In proprio per godersi appieno la famiglia e l'amore per il suo Nicola e per i nipotini, ma non è ancora detta l'ultima parola.