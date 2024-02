Mara Venier festeggia a distanza il marito: "Quanto vorrei essere con te oggi"

La distanza geografica non conta se il legame è forte e saldo come quello tra Mara Venier e Nicola Carraro. Le conferme di un amore che dura da più di 17 anni sono sempre arrivate nel corso di questo tempo, attraverso gesti e romantiche dediche condivise sui social anche e soprattutto nei periodi in cui l'ex produttore cinematografico si trova a Santo Domingo, città in cui la coppia ha una splendida casa. Ed è lì che Carraro si trova anche oggi, giorno del suo 82esimo compleanno, lontano dalla moglie che comunque lo festeggia con un post che esprime la gioia di celebrarlo, ma anche un po' di nostalgia.

"Auguri amore mio grande" ha scritto la conduttrice di Domenica In a corredo di una foto che la vede sorridente con il marito in uno scatto che cattura un ricordo passato. La tristezza di non essere lì con lui oggi è raccontata poi attraverso un altro commento, più sincero nell'ammettere la mancanza. "Amore mio quanto vorrei essere con te oggi" sono le parole lasciate da Mara al video postato dal marito dalla capitale della Repubblica Dominicana che lo mostra nella sua abitazione, tra palloncini azzurri e un cappellino con la scritta "Nicola Carraro 82".

Dei motivi che spingono Nicola Carraro a trasferirsi a Santo Domingo di tanto in tanto ha parlato di recente Mara Venier durante una diretta Instagram con Fedez. "Ma perché tuo marito sta a Santo Domingo?", le ha chiesto Fedez. "Perché lui per problemi di salute deve respirare l'aria di mare", è stata la risposta della conduttrice che appena possibile vola dal marito per periodi di vacanza lontani dagli impegni lavorativi.