Mara Venier festeggia il nipote Claudio: le foto dolcissime (poi a ballare con gli amichetti)

Un'altra stagione di Domenica In è finita - e ha incassato l'ennesimo risultato clamoroso -, adesso Mara Venier si gode la famiglia e il meritato riposo. A settembre la rivedremo al timone del programma, ma questa estate si dividerà tra Santo Domingo - dove lei e il marito Nicola Carraro amano trascorrere le vacanze - e qualche altro weekend di relax in Italia.

Per il momento si trova a Roma e tolti gli abiti televisivi ha indossato quelli della nonna, soprattutto oggi che ha festeggiato i 5 anni del nipote Claudio, figlio del secondogenito Paolo. Tra lei e il bambino c'è un rapporto simbiotico e ora che ha più tempo da dedicargli la conduttrice non se ne separa mai. Questi giorni sono stati pieni di passeggiate, coccole e giochi con i supereroi preferiti di Iaio (così lo chiamano in famiglia), mentre oggi c'è stata la festa per il suo compleanno. Prima a casa di nonna, dove il bimbo ha spento le candeline, poi con gli amichetti e anche lì Mara Venier non poteva mancare.

Tra le storie Instagram i video dei balli scatenati sulle note di Blanco, il cantante preferito del piccolo Claudio, mentre nonna lo guarda innamorata. Mara Venier ha anche un altro nipote, Giulio, figlio di Elisabetta Ferracini. Con lui ha un rapporto più maturo, essendo ormai un ragazzo, ed è l'altra parte del cuore oltre a Iaio. "Mi preferisco come nonna - rivelò tempo fa in un'intervista - Da madre ho fatto molti errori. Ero sola, dovevo pensare a lavorare per mantenere la famiglia. Fortuna che c'era mia madre che accudiva i miei figli. Adesso non riesco a stare più di due giorni lontana da mio nipote Claudietto".

Le foto della festa pubblicate da Mara Venier