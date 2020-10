Mara Venier, torta spettacolare per il suo compleanno. E quanti regali! (FOTO)

Festa grande per Mara Venier che ieri, 20 ottobre, ha compiuto 70 anni ed è stata travolta da una valanga di affetto. Attraverso i social la conduttrice di ‘Domenica In’ ha documentato i tantissimi regali ricevuti e gli auguri con cui gli amici di sempre le hanno dato riprova di un immenso amore. A partire da Ferzan Ozpetek che le ha donato uno scenografico anello insieme a un paio di orecchini, e proseguendo con il dono inviatole da Lavinia Biagiotti, la zia Mara ha condiviso con i follower la gratitudine per essere stata festeggiata in un modo così straordinario da comprendere anche delle bottiglie di vino realizzate proprio in occasione del compleanno, con tanto di etichetta personalizzata.

Il colpo d’occhio, tuttavia, è senz’altro la torta scenografica realizzata per lei dal maestro pasticcere Ernst Knam: un’enorme scultura a tre piani che la vede riproposta in cima tra candele e fiori. Non c’è che dire: per Mara Venier è un compleanno da ricordare!

Barbara d'Urso fa gli auguri a Mara Venier

Tra gli auguri più inaspettati a Mara Venier ci sono stati senza dubbio quelli di Barbara d'Urso: da anni infatti si parla di una presunta rivalità tra le due 'regine della domenica pomeriggio' in tv, ma ieri la conduttrice di Canale 5 ha deciso di fare un gesto che ha seppellito definitivamente l'ascia di guerra. “Oggi il caffeuccio lo prendo con Mara Venier. Mara oggi compie 70 anni. Sei una gnocca, lo sai! Un bacio grande”, ha detto in diretta la 63enne. A corredo degli auguri di compleanno, anche uno scatto in cui le due posano insieme, sorridenti, durante un momento di relax al bar.