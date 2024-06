Mara Venier canta e balla al concerto di Ultimo con figlia e nipote. Poi l'abbraccio con il cantante

Mara Venier è pazza d'amore per Ultimo. La conduttrice non ha mai nascosto la sua stima per il cantante, ma ieri sera, 23 giugno, lei insieme alla figlia Elisabetta Ferracini, il nipote Giulio e la sua fidanzata hanno partecipato a una delle tre date romane, allo Stadio Olimpico, e non ha saputo contenere la felicità. Su Instagram Venier ha pubblicato foto, video e anche un post dedicato al 28enne che da anni ormai fa sold out negli stadi d'Italia.

"Niccolò mio, questo abbraccio dice tutto... Grazie grande Ultimo per regalarci così tanto amore... Tu mi hai preso l’anima ieri sera", ha scritto Venier a corredo di tre foto che li ritraggono abbracciati e con poi gli hashtag "immenso" e "poeta". Una serata che ha reso felice non solo la conduttrice, ma anche tutto la sua famiglia come dimostra. Tutti hanno cantato, ballato e si sono emozionati con i testi dei brani del 28enne romano. Già lo scorso anno Mara e la figlia erano andate a sentire Ultimo e neanche quest'anno potevano perdere l'evento.