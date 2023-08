"Smetti di fare Domenica In così passi l'inverno con tuo marito": Mara Venier risponde a tono alla provocazione

Mara Venier ha lasciato le verdi coste di Santo Domingo ed è tornata in Italia insieme al marito, Nicola Carraro, e al nipotino Claudio. La coppia si trova a Marina di Pietrasanta, in Versilia, in Toscana e da lì hanno pubblicato una foto insieme.

Lo scatto ha suscitato non poche reazioni, tra cuori, commenti e complimenti. Ma un commento in particolare ha catturato l'attenzione della conduttrice. "Ma se sei tanto innamorata e felice perché non smetti di fare Domenica In e non passi l'inverno con lui? È ora che ti ritiri", le ha scritto un utente. "Senti Fatina cara... Perché non ti fai i ca**i tuoi... Fata turchina de sto ca**o!", le ha risposto Mara molto infastidita. La conduttrice tornerà su Rai 1 con Domenica In alla fine di settembre, sarà una nuova edizione colma di interviste e di sorprese per gli ospiti.

Nicola e Mara si sono sposati il 28 giugno 2006, alla festa hanno partecipato molti volti noti dell'imprenditoria e della tv. I due più di una volta hanno raccontato il loro amore sui social con foto o dediche romantiche. Nicola Carraro ha raccontato molte volte di come i due si sono conosciuti: "Mio cugino Angelo e sua moglie avevano organizzato una cena a quattro a Forte dei Marmi. All’epoca, Mara era all’apice del successo. Quando la vidi, mi ricordai che anni prima Jerry Calà mi aveva detto che sapeva cucinare bene pasta e fagioli. Così glielo dissi. Mi guardò malissimo e le restai antipatico per il resto della serata. Alla fine, ci siamo sposati".