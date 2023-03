Mara Venier vicina a Maria De Filippi: "Uno squarcio al cuore, abbiamo sempre protetto i nostri mariti"

Superati i giorni degli onori e del ricordo, ora per Maria De Filippi arriva il momento più duro, quello in cui iniziare piano piano ad andare avanti senza suo marito, metabolizzando il grande vuoto che ha lasciato. Per farlo avrà bisogno di persone vicino e tra queste c'è sicuramente Mara Venier, molto legata a lei.

La conduttrice di Domenica In sulle pagine di Gente ha parlato della loro amicizia e di come la morte di Maurizio Costanzo sia un colpo durissimo per tutti: "Che dolore, che squarcio al cuore. Tra le tante affinità che abbiamo Maria e io c'è anche come abbiamo sempre protetto i nostri mariti, al limite di essere un po' 'rompi'. Le attenzioni sul cibo, la dieta, le visite, il riposo. Ci ha avvicinate questo modo identico di concepire la cura verso l'altro, che poi, pensandoci, è un essenziale ingrediente dell'amore".

Mara Venier non ha raccontato altro sull'amica, se l'ha sentita o vista in questi giorni, ma ha ricordato l'ultima telefonata con Costanzo: "L'ho sentito tre settimane fa, aveva la voce di sempre. Dopo la sua scomparsa molte persone a lui vicine mi hanno detto: 'Non sai quanto bene ti voleva'. Mi si spezza il cuore, anche io gli volevo bene. Nel nostro mestiere capita di incontrare tanta gente, ma solo con alcuni si stabilisce un rapporto di stima, umanità e affetto". Infine un ricordo personale del giornalista e conduttore tv scomparso venerdì scorso: "Attorno ai 20 anni presi un'epatite virale che mi isolò in casa da sola per quaranta giorni. Non avevamo i soldi per comprare la televisione, ma c'era una radio. Ascoltavo 'Buon pomeriggio', il programma che conduceva Costanzo. La prima volta che l'ho incontrato l'ho ringraziato per la compagnia che mi aveva fatto".