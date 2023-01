Mara Venier denunciata dall'ex marito di Gina Lollobrigida: "Ma non mi sono spaventata tanto"

Per Mara Venier la scomparsa di Gina Lollobrigida è stata prima di tutto una perdita affettiva. Legata da tempo all'attrice 95enne da un rapporto privato molto stretto, la conduttrice ha dedicato alla dolorosa vicenda un ampio spazio nel corso dell'ultima puntata di Domenica In, accennando anche a una denuncia ricevuta mentre intervistava Andrea Piazzolla.

Mara Venier denunciata dall'ex marito di Gina Lollobrigida

"Mi sono già presa una denuncia, tu ti prendi tutta la responsabilità di ciò che dici" ha precisato Mara parlando con l'assistente di Gina Lollobrigida che rilasciava pesanti dichiarazioni sulle questioni legali tutt'ora in corso tra lui e i famigliari dell'attrice. Nessun ulteriore accenno al provvedimento di cui è stata destinataria è arrivato durante la diretta di Rai1.

La conduttrice, però, ne ha fatto accenno nel corso dell'intervista a La Stampa, spiegando che la denuncia nei suoi confronti è arrivata da Francisco Javier Rigau, con il quale Gina Lollobrigida ebbe una relazione travagliata all'inizio degli anni Duemila, culminata con le nozze poi annullate e cancellate anche dalla Sacra Rota. È vero che si è beccata una denuncia? La domanda posta alla conduttrice nell'ambito del discorso sull'attrice. E: "Sì, dal Signore Spagnolo, come lo chiamo io: ha denunciato tutti, per via dell'intervista rilasciata a Domenica In da Gina. Come vede, però, non me so' spaventata tanto! (ride)", la risposta della conduttrice che ha anticipato di non dedicare più spazio alla vicenda in tv: "Non ci tornerò più su perché, da qui in poi, tutto rischia di diventare gossip. Gina ha il diritto al silenzio e al rispetto".