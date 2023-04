Mara Venier festeggia con Eva Grimaldi e Imma Battaglia: foto e video della cena (con vista mozzafiato)

Se la domenica di Pasqua l'ha vista, come ogni settimana, protagonista della tv, al timone della consueta diretta di Rai1 con Domenica In, il lunedì di Pasquetta Mara Venier lo ha interamente dedicato al marito Nicola Carraro e a pochi amici, invitati nella sua splendida casa romana per un ricco banchetto di festa. "Che bella serata ieri, in allegria, tanto cibo, tanta cioccolata, tante risate… Ci voleva, ne avevo bisogno!" scrive oggi la conduttrice riassumendo la serata che oggi è ricordo da riproporre ai follower con alcuni scatti dopo essere stata già condivisa in alcune storie Instagram.

Tra gli invitati della cena organizzata da Mara Venier, ottima padrona di casa e cuoca bravissima, anche Eva Grimaldi e Imma Battaglia. "Qualcuno non crede che abbia fatto tutto io" dice la conduttrice filmando le pietanze cucinate per l'occasione alla sua amica, affascinata dalle prelibatezze e anche dal panorama suggestivo offerto dalla finestra della cucina. Poi, ancora, una nuova storia condivisa a tavola con il resto della bellissima compagnia: "Ecco gli amici veri", dice riprendendo i commensali alla fine di una serata piacevole per tutti. E infatti: "Ieri è stata una serata magica, ma forse è proprio la nostra amicizia a rendere tutto così speciale! Evviva le serate così che fanno bene al cuore", scrive Eva Grimaldi a corredo del post, testimonianza di un affetto che trova conferma nella sua bella reciprocità.

(Di seguito i video delle storie Instagram di Mara Venier)

