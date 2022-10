Mara Venier, party in famiglia per la figlia Elisabetta: i video con Alberto Matano

Serata di festa in casa Venier-Carraro ieri, lunedì 3 ottobre. La conduttrice di Domenica In ha organizzato una cena tra pochi intimi in occasione del compleanno della figlia Elisabetta Ferracini, circondata dall'affetto delle persone a lei più care che hanno allietato l'atmosfera casalinga perfettamente pensata per l'occasione.

Tra loro anche Alberto Matano, amico fraterno della padrona di casa che ha postato sui social i momenti più divertenti del party pensato in ogni dettaglio: dall'arrivo nell'abitazione romana di Mara e del marito Nicola, dove la padrona di casa lo ha accolto sorridente con un buffo cappello a forma di torta di compleanno, al tradizionale canto che anticipato il taglio del dolce con le candeline, i momenti più spensierati sono stati condivisi con i follower che hanno augurato il meglio alla festeggiata e a tutta la sua splendida famiglia. "Tutto il resto è noia, gioia e felicità" sono le parole scelte da Mara Venier per descrivere una serata da ricordare. E ancora: "Auguri bambina mia" ha aggiunto a corredo di un altro video che documenta l'affetto riservato alla sua "pupa".

Elisabetta Ferracini è la figlia primogenita di Mara Venier nata dalla relazione con l'attore Francesco Ferracini, scomparso nel 2016. Elisabetta ha debuttato come attrice nel 1991 nella serie televisiva di Italia 1 ‘Chiara e gli altri’ e ha raggiunto la popolarità negli anni novanta con il programma per ragazzi ‘Solletico’, in onda di pomeriggio su Rai 1 per diverse stagioni. Nel 2002 è diventata mamma di Giulio, frutto dell’amore per il compagno Carlo Longari. Oggi è legata a Pierfrancesco Forleo, a capo della Direzione Diritti Sportivi.

"So di poter contare sempre su mia mamma. Lei è un punto di riferimento al quale non voglio rinunciare. Lo dico consapevole del fatto che stiamo vivendo il momento migliore di madre e figlia", raccontò tempo fa la festeggiata. E queste ultime immagini confermano l'affiatamento del rapporto con la sua mamma.

Di seguito i video postati da Alberto Matano

