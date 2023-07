Mara Venier e la figlia criticate perché "non rispettano il lutto": la risposta da incorniciare della conduttrice

Mara Venier e la figlia Elisabetta Ferracini erano tra il pubblico al concerto di Ultimo allo Stadio Olimpico a Roma. Le due hanno trascorso due ore "solo" da mamma e figlia, nonostante i fan della conduttrice di Domenica In che le hanno chiesto foto e selfie (ai quali lei si è prestata con gioia). Due ore da trascorse ascoltando la musica del giovane cantautore, piangendo, ridendo, emozionandosi e soprattutto cercando di scacciare la tristezza. Per Elisabetta, per suo figlio Giulio Longari, ma anche per Mara, non è un momento semplice: un mese fa è morto Pier Francesco Forleo, marito di Ferracini, i due erano legati da 18 anni.

Sicuramente la decisione di partecipare al concerto di Ultimo è stata dettata, oltre che dalla voglia di vedere il cantautore sul palco, dalla necessità di vivere una serata di spensieratezza. Ma questo momento madre-figlia, come spesso accade, non è stato compreso sui social e le due sono state criticate, è stato insinuato che non rispettassero il lutto, qualcuno ha anche scritto che il vestito rosso di Venier fosse eccessivo. Proprio per questo motivo Mara ha voluto prendere di petto tutti i giudizi e rispondere. Una risposta esemplare accompagnata da una bellissima foto scattata dal team di fotografi di Ultimo che è poi stata inviata a Mara: si vedono lei e la figlia una di fianco all'altra e Mara che si sta asciugando una lacrima, un gesto tanto semplice quanto potente. "Questa foto dice tutto... Grazie Ultimo per avermela mandata... È stato un concerto meraviglioso pieno di emozioni e per due ore mia figlia ha sorriso, è questa è la cosa più importante (e adesso scrivete criticate giudicate, non mi frega niente!!!!!) grazie Niccolò", questa la didascalia alla foto, parole potenti che non lasciano spazio a nessun tipo di replica.