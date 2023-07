Venier con la figlia Elisabetta al concerto di Ultimo: i fan le riconoscono, il gesto di "Zia Mara"

Mara Venier in versione mamma e fan. Ieri, 10 luglio, Mara era al concerto di Ultimo allo Stadio Olimpico insieme alla figlia Elisabetta Ferracini, da poco rimasta vedova. Un'occasione per trascorrere qualche ora di spensieratezza con le canzoni del cantautore romano.

Le due sono state accolte da un'onda d'amore quasi incredibile: "Zia Mara" è stata subito riconosciuta e come dimostrano le storie condivise sia da lei sia dalla figlia sono stati moltissimi a chiederle foto, autografi e anche a salutarla con la mano urlando il suo nome. La conduttrice, sicuramente felice di ricevere tutto quell'amore, non si è sottratta e anzi si è donata totalmente ai suoi fan, alcuni anche giovanissimi, scattando molti selfie. Un gesto non scontato quello di Venier vista anche la situazione familiare che sta vivendo da quando è venuto a mancare Pier Francesco Forleo, che per 18 anni è stato al fianco di Elisabetta.

Venier nell'ultima puntata di Domenica In ha voluto ricordare il genero spendendo per lui parole d'affetto e orgoglio: ""Pier è stato un importante dirigente dela Rai, un'azienda che noi amiamo tantissimo. Anche lui l'amava molto, si occupava di sport. Per me però Pier Francesco Forleo era solo mio genero e io la suocera, mi ha sempre chiamato così per 18 anni. Non posso fare a meno di iniziare questa puntata con chi ha portato gioia e amore nella mia vita e nella mia famiglia. Ciao Pier mi mancherai, ci mancherai tantissimo".

