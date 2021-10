Mara Venier festeggia la figlia Elisabetta: le foto e il video del party in famiglia

Domenica di allegria nella famiglia Venier-Carraro-Ferracini, segnata dalla gioia di festeggiare il compleanno di Elisabetta che ieri, 4 ottobre, ha computo 53 anni. Terminato il suo impegno settimanale con Domenica In, la conduttrice ha documentato sui social la preparazione di una cena per la sua primogenita, ospite d’onore di una serata che ha riunito nove persone attorno ad una tavola perfettamente imbandita nel soggiorno della bellissima casa romana con vista mozzafiato. Tra i presenti, naturalmente, anche il marito Nicola Carraro e l’immancabile Claudietto, nipote adorato di nonna Mara, che ha omaggiato ‘zia Lisa’ con una bellissima torta arrivata alla fine di una cena piena di ogni prelibatezza. L’unico ad essere assente dalla festa di famiglia è stato Giulio, figlio di Elisabetta Ferracini, ma solo fisicamente, visto che grazie ad una videochiamata ha potuto comunque partecipare al rito del soffio delle candeline.

"Tanti auguri a me! Giornata piena di amore con tutta la mia famiglia allargata che amo molto", ha scritto a fine serata la festeggiata a corredo della foto che l’ha mostrata sorridente con mamma Mara, ringraziata di cuore per avere organizzato la cena e una tavola impeccabile in un giorno notoriamente molto impegnativo per la presentatrice dello storico programma di Rai1. "La mia meravigliosa famiglia. Auguri pupa mia", ha poi aggiunto Mara Venier condividendo con i follower il video del momento più emozionante della serata.

Chi è Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier

Elisabetta Ferracini è la figlia primogenita di Mara Venier nata dalla relazione con l'attore Francesco Ferracini, scomparso nel 2016. Elisabetta ha debuttato come attrice nel 1991 nella serie televisiva di Italia 1 ‘Chiara e gli altri’ e ha raggiunto la popolarità negli anni novanta con il programma per ragazzi ‘Solletico’, in onda di pomeriggio su Rai 1 per diverse stagioni. Nel 2002 è diventata mamma di Giulio, frutto dell’amore per il compagno Carlo Longari. Oggi è legata a Pierfrancesco Forleo, a capo della Direzione Diritti Sportivi.

Il rapporto tra Elisabetta Ferracini e la mamma Mara Venier è molto solido: “So di poter contare sempre su mia mamma. Lei è un punto di riferimento al quale non voglio rinunciare. Lo dico consapevole del fatto che stiamo vivendo il momento migliore di madre e figlia”, raccontò tempo fa.