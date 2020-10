Mara Venier festeggia la figlia Elisabetta Ferracini: la dedica e la foto del party in famiglia

La famiglia riunita attorno ad una tavola addobbata a festa, i sorrisi dei suoi affetti più cari, le risate di sottofondo: questi gli ingredienti dolcissimi del video che Elisabetta Ferracini ha condiviso sulle sue storie Instagram sabato 3 ottobre 2020, in occasione del suo 52esimo compleanno. Tra i pochi intimi che hanno festeggiato con lei, anche mamma Mara Venier che su suo account le ha dedicato il più tenero degli auguri a corredo di uno scatto che immortala i volti sorridenti dei famigliari, tutti riuniti per l’occasione.

“Auguri pupa!”, ha scritto la conduttrice di ‘Domenica In’ alla vigilia di una nuova puntata che oggi la vedrà intervistare, tra gli altri, Alessandro Gassmann protagonista della fiction di Rai1 "Io ti cercherò" e Giovanna Mezzogiorno protagonista del film "Lacci", in uscita nelle sale cinematografiche per la regia di Daniele Luchetti.

Tanti gli auguri per Elisabetta Ferracini, tra cui quelli di Nicola Carraro, Jerry Calà e la sua storica amica Sabrina Salerno.

Chi è Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier

Elisabetta Ferracini è la figlia primogenita di Mara Venier nata dalla relazione con l'attore Francesco Ferracini, scomparso nel 2016. Elisabetta ha debuttato come attrice nel 1991 nella serie televisiva di Italia 1 ‘Chiara e gli altri’ e ha raggiunto la popolarità negli anni novanta con il programma per ragazzi ‘Solletico’, in onda di pomeriggio su Rai 1 per diverse stagioni. Nel 2002 è diventata mamma di Giulio, frutto dell’amore per il compagno Carlo Longari. Oggi è legata a Pierfrancesco Forleo, a capo della Direzione Diritti Sportivi.

Il rapporto tra Elisabetta Ferracini e la mamma Mara Venier è molto solido: “So di poter contare sempre su mia mamma. Lei è un punto di riferimento al quale non voglio rinunciare. Lo dico consapevole del fatto che stiamo vivendo il momento migliore di madre e figlia”, raccontò tempo fa in un’intervista al settimanale Gente.