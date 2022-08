Mara Venier, la "foto a tradimento" del marito dopo le vacanze: "Pensa ancora di essere ai Caraibi"

Sono durate venti giorni le vacanze estive di Mara Venier nell'incantevole buen retiro di Santo Domingo: con il marito Nicola Carraro e l'adorato nipotino Claudietto, la conduttrice si è ritagliata momenti di serenità lontana dagli impegni lavorativi, condivisi con i follower che grazie ai social hanno avuto una finestra virtuale sulla vita rilassante (e divertente) trascorsa nella villa di famiglia nella Repubblica Dominicana.

Ora però è tempo di riprendere la routine: Mara Venier è nuovamente in Italia, pronta ad affrontare la quotidianità nella sua bellissima casa nel centro della Capitale che tante volte è scenario dei suoi siparietti social e che, anche stavolta, torna ad essere immortalata dal marito. "Jet-lag pensa ancora di essere ai Caraibi, anche se non può resistere al richiamo delle pulizie" scrive Carraro a corredo dell'immagine che, con hashtag #fotoatradimento, mostra la moglie intenta a fare le pulizie sul balcone con un coloratissimo abito e un turbante altrettanto vivace. Su quello stesso balcone qualche settimana fa Mara Venier si era mostrata intenta a lottare contro i gabbiani durante le faccende casalinghe che tornano, puntuali, ad essere portate a termine non appena rientrata, seppur con uno spirito caraibico ancora in profumo di ferie estive. E anche un ottimo piatto di spaghetti al pomodoro rientra nella quotidianità cittadina: "E appena tornati è subito dieta, mia Moglie ha cucinato un capolavoro" il commento di Nicola.