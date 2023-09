"Quando ti sposi con Enrico Mentana?": Mara Venier spiazza Francesca Fagnani. L'imbarazzo, poi la battuta

Francesca Fagnani torna con la nuova stagione di Belve martedì 26 settembre su Rai 2. Per l'occasione la giornalista è stata ospite di Domenica In, accolta da Mara Venier che prima di iniziare l'intervista ha subito nominato Enrico Mentana a cui Fagnani è legata da dieci anni. "Enrico non si è smollato proprio..." ha esordito la conduttrice tra le risate del pubblico, raccontando di aver incontrato l'amico giornalista qualche giorno prima, di aver pensato di chiedergli un consiglio sulle domande da farle, ma di aver evitato: "Non l'ho chiamato più... Ho preferito", ha proseguito, certa del valore dell'autenticità delle domande arrivate sul momento.

E così è stato, infatti: l'intervista è proseguita trattando argomenti che, dal successo del suo programma alle difficoltà riscontrate con i personaggi intervistati, alla fine hanno ritrovato, ancora, una domanda sulla sua vita privata, arrivata ancora all'improvviso: "Quando ti sposi con Enrico Mentana?", ha chiesto Mara Venier. Il silenzio e un'espressione imbarazzata si è palesata sul volto di Fagnani che, subito dopo, si è sentita ancora chiedere: "Tra un weekend con Enrico e uno con i vostri cagnolini, che scegli?". Pronta, la replica: "I cani parlano meno", ha detto ironicamente tra gli applausi del pubblico divertito, per poi aggiungere: "Con Enrico...".

Superata la parentesi sentimentale, Fagnani ha poi ripercorso la sua carriera e la sua gavetta con Giovanni Minoli e Michele Santoro, la scelta di diventare giornalista arrivata durante un viaggio in America e poi il ricordo della mamma scomparsa qualche anno fa. "Mi spiace non averle dato la centralità che meritava. Per questo ne parlo spesso, per darle lo spazio che non le ho dato quando era in vita", ha confidato Francesca, sicura che i suoi insegnamenti siano per sempre parte di lei.

Infine, l'appuntamento con Belve dove ospiti della prima puntata saranno Stefano De Martino, Arisa e Fabrizio Corona, tornato libero qualche ora fa.