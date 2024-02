Mara Venier rompe il silenzio dopo le critiche: il gesto

Mara Venier per la prima volta è stata costretta a chiudere i commenti del suo profilo Instagram. Troppi i messaggi negativi sotto ai suoi post in seguito a quanto successo a Domenica In. La conduttrice, poco prima della fine della puntata post Festival di Sanremo, ha letto una nota dell'amministratore Rai in risposta alle dichiarazioni dell'ambasciatore israeliano. Parole, quelle dell'ad, che hanno suscitato reazioni molto accese visto anche quanto era stato detto precedentemente nella trasmissione in particolare nel momento in cui Ghali era sul palco.

Questi giorni per Mara Venier non devono essere stati semplici da gestire e così, invece di pubblicare nuove dichiarazioni o precisazioni riguardo alla sua posizione in merito al conflitto israele-palestinese ha pubblicato un pezzo della diretta di Domenica In.

La risposta di Mara Venier

La conduttrice ha condiviso il momento in cui sul palco c'era Ghali e il rapper ha risposto a quanto dichiarato dall'ambasciatore israeliano ("Ritengo vergognoso che il palco del Festival di Sanremo sia stato sfruttato per diffondere odio e provocazioni in modo superficiale e irresponsabile").

“Non so cosa rispondere. Mi dispiace tanto che l'ambasciatore israeliano abbia risposto in questo modo - aveva dichiarato Ghali -. Io sono un musicista e ho sempre parlato di questo. Sono uno di quelli nati grazie a Internet e da quando sono un ragazzino, da quando avevo 13 anni parlo di quello che sta succedendo e non dal 7 ottobre (data di inizio della guerra Hamas-Israele)".

Parole forti quelle di Ghali che ha poi continuato così: "La gente ha sempre più paura e il fatto che l'ambasciatore israeliano dica che io ho strumentalizzato Sanremo per diffondere odio non va bene perché continua la politica del terrore. La gente ha sempre più paura di dire stop al genocidio o di parlare di pace. L'Italia è un paese che porta avanti valori opposti. Ci sono dei bambini di mezzo, io ero un bambino che sognava e sono arrivato qua. Chissà quanto geni, quanti dottori sono lì in mezzo".

Parole che avevano trovato supporto nella conduttrice. Tale filmato è stato pubblicato da Venier anche come dimostrazione del fatto che lei non ha censurato nessuno. E il termine censura era stato usato, in particolare, per aver interrotto Dargen D'Amico mentre stava parlando. Venier lo aveva interrotto perché stava, comunque, conducendo una diretta e i tempi televisivi (soprattutto in una diretta) devono essere rispettati.