Mara Venier, il messaggio per Jerry Calà: "Che spavento amore mio"

La notizia di Jerry Calà ricoverato all'ospedale per un infarto ha preoccupato molto i suoi fan e tutte le persone a lui vicine. A dare aggiornamenti sullo stato di salute dell'attore ci ha pensato Mara Venier, una sua cara e grande amica.

La presentatrice di Domenica In su Instagram ha condiviso una foto insieme a Jerry e poi ha tranquillizzato i suoi fan. "Jerry è stato operato stanotte a Napoli - ha scritto Mara - ha avuto un infarto e gli hanno messo degli stent".

La preoccupazione è stata tanta, ma "Sta bene e sta recuperando pur rimanendo in terapia intensiva… ma sta bene! Grazie alla Clinica Mediterranea di Napoli... Amore mio che spavento mi hai fatto prendere. Love you".

Anche i manager dell'attore hanno rilasciato un comunicato stampa nel quale assicurano che jerry Calà tornerà presto a lavoro: "Jerry Calà sta bene, comunichiamo che tra venerdì e sabato è stato sottoposto ad un tempestivo intervento per uno stent coronario in una clinica a Napoli, città dove l'attore si trova per girare il suo nuovo film. Le sue condizioni sono buone e non come riportate falsamente su alcuni giornali. Si confida in un recupero veloce e il ritorno già nei prossimi giorni al lavoro sul set del film prodotto da Gianluca Varriale e da aprile live con la ripresa della sua tournée".