Mara Venier su Jerry Calà, suo ex marito: "Nicola non è geloso. Riflettete prima di scrivere frasi stupide"

Lo scorso 17 marzo Jerry Carà ha avuto un infarto mentre si trovava a Napoli per lavoro. Immediatamente soccorso e operato, oggi l'attore si è ripreso e, ospite di Mara Venier nella puntata di Domenica In del 2 aprile 2023, ha raccontato la sua esperienza.

Tra lui e la conduttrice c'è un affetto sincero maturato negli anni. I due sono stati insieme negli anni Ottanta e per un breve periodo anche sposati. Poi la rottura e la fine del matrimonio che però non ha compromesso la nascita di un'amicizia rafforzata dal tempo e il prosieguo di un rapporto che oggi include anche le rispettive famiglie. Com'è noto, infatti, oggi Mara Venier è felicemente sposata con Nicola Carraro, mentre Jerry Scotti con Bettina Castioni, madre di suo figlio.

A tal proposito Mara Venier ha voluto chiarire la situazione. Evidentemente infastidita da qualche commento inopportuno nei giorni di grande preoccupazione, la conduttrice ha interrotto il racconto di Jerry Calà per precisare la questione e mettere a tacere qualcuno.

"Che c'entra Jerry? Nicola cosa dice? Io e Jerry siamo stati per otto anni compagni di vita" ha esordito Mara Venier con decisione aprendo una breve parentesi sulla propria vita privata. "Ci siamo stati sposati all'estero. Poi ci siamo lasciati dopo un rapporto d'amore. È nata un'amicizia così profonda che è la dimostrazione che quando ci si lascia si può recuperare tutto come abbiamo fatto noi due, da ex marito e moglie. Nicola non ha gelosie retroattive, siamo una famiglia allargata e ci vogliano tutti un gran bene" ha detto ancora riferendosi al marito. Poi il messaggio agli autori di osservazioni non gradite: "Quindi 'ste frasi stupide che a volte scrivete... Riflettete, pensate prima di scrivere delle cose che lì per lì possono anche ferire, ma dopo cinque munuti..." ha concluso con il gesto di chi si scaccia dalle spalle la polvere per far comprendere la sua superiorità rispetto a osservazioni di questo tipo.

Immediati gli applausi del pubblico e dello stesso Jerry Calà: "Abbiamo la fortuna di avere due compagni come Nicola e Bettina che sono intelligenti", ha aggiunto l'attore. "Sono pezzi di vita che non si dimenticano" ha concluso Mara Venier prima di proseguire con la puntata che ha accolto il figlio di Jerry e poi gli amici come Christian De Sica, Massimo Boldi, Maurizio Vandelli.