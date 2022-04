"Mi piace il tuo fischio, lo trovo erotico". Il botta e risposta tra Mara Venier e Jovanotti in diretta

Mara Venier protagonista di una gag con Jovanotti. In occasione della ospitata del cantante toscano a Domenica In, la conduttrice si è divertita a scherzare su un aneddoto riguardante l'infanzia del cantante. Nello spazio dedicato alla famiglia, l'artista ha raccontato di come la mamma lo chiamava "Fischino" quando era bambino, poiché tornava a casa da scuola fischiando. E così Mara ha proposto all'ospite di improvvisare un fischio al microfono. "No ma mi piace il tuo fischio, lo trovo erotico", ha scherzato la presentatrice. "A me alla mia età se qualcuno me fischia dietro me giro e chiedo se ci prendiamo un caffè".

Ampio spazio ad aneddoti riguardanti l'infanzia del cantante nel talk show di Rai Uno. Una infanzia vissuta a Roma, in Vaticano precisamente, dove lavorava il padre. "A casa - ricorda Jovanotti con voce emozionata - La mia mamma mi aveva soprannominato 'Fischino', perché fischiavo tornando da scuola, salendo le scale. Mi diceva che il mio fischio le mettevo allegria. Io lo sapevo. E quindi ho continuato per tutta la vita, fino ad oggi".

Contestualmente, il cantante ha dedicato alla madre un brano in diretta, ovvero "Le tasche piene di sassi", composta proprio in suo ricordo. "E' una immagine vera, perché da bambino tenevo sempre i taschi in tasca", ha confidato.

Entrambi i genitori di Jovanotti sono oggi scomparsi. Mentre il padre era, in un primo momento, più restio a sostenerlo nella carriera di musicista la, mamma invece lo ha sempre supportato. Proprio nel merito del papà, Jovanotti ha raccontato un aneddoto: "Una volta, durante un viaggio in Cile, ho incontrato un uomo che era identico a mia papà. Aveva lo stesso piglio e la stessa simpatia. Alla fine lo chiamavo babbo. Mi piace pensare che oggi mio babbo sia in Cile e gestisca un alberghetto di camionisti sulla strada. Lui ha sempre sognato di andare in Sud America ma non c'era mai riuscito".

Oggi che è papà anche lui, si definisce orgoglioso della sua Teresa Cherubini, 23enne avuta dalla moglie Francesca Valiani e reduce da una battaglia contro un tumore.