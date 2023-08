Mara Venier da Jovanotti dopo l'incidente: boom di like di amici e commenti, da Nicola Carraro a Cristian De Sica

Due sorrisi conosciutissimi dal pubblico televisivo e dagli utenti social hanno suscitato quasi 90mila like e svariati commenti in poche ore: sono queli di Mara Venier e Lorenzo Jovanotti, in posa insieme in una foto scattata da Santo Domingo. La conduttrice di Domenica In è arrivata nella capitale di Santo Domingo per trascorrere le tradizionali vacanze estive nella villa che possiede insieme al marito Nicola Carraro e proprio lì si trova pure il cantante, costretto a restarvi ancora un po' per la convalescenza necessaria dopo l'incidente in bicicletta che gli ha causato la frattura di femore e clavicola e reso necessario un intervento.

Una visita al suo grande amico, allora, è stata tappa scontata per la "zia" tanto legata al cantante: "Daje grande Lorenzo", ha scritto nella didascalia, raggiunta dall'attenzione dei fan e degli amici che a loro hanno rivolto un pensiero. A partire proprio da Nicola Carraro ("Che duo", l'esclamazione del marito di Mara) passando per Christian De Sica che ha mandato loro un bacio virtuale, Eleonora Daniele, Pamela Prati e Biagio Antonacci che ha commentato con un "La Zia non ci lascia mai Soli", l'eccezionale incontro ha rallegrato i follower che a Jovanotti stanno augurando una pronta guarigione.

L'incidente di Jovanotti

Lorenzo Jovanotti si trovava in vacanza con la moglie nella Repubblica Dominicana quando è successo l'incidente. L'artista aveva portato con lui dall'Italia la bici proprio per fare qualche pedalata nell'entroterra. "Stavo facendo un giro bellissimo su dei posti splendidi in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero, non ho visto un dissuasore della velocità e l'ho preso in pieno" ha raccontato sui social dopo l'infortunio ringraziando chi lo ha soccorso: "Addirittura una signora mi ha portato un cocco per bere dell'acqua di cocco. Mi hanno visto e hanno chiamato l'ambulanza immediatamente, sono stati eccezionali. Ecco non so dove sono caduto, non mi ricordo il nome del posto, però lo cercherò perché sono stati eccezionali, gentilissimi, molto attenti".