Mara Venier racconta il compleanno di Lamberto Sposini: "A Milano solo per dargli un bacio"

L’amicizia profonda che lega Mara Venier a Lamberto Sposini è nota a coloro che da anni seguono la conduttrice di Domenica In e da altrettanto lungo tempo sono affezionati al giornalista, dal 2011 lontano dalla tv a causa di seri problemi di salute. Ieri, 18 febbraio, Lamberto Sposini ha compiuto 70 anni e per l’occasione così importante Mara Venier ha voluto essere fisicamente al suo fianco per fargli i suoi sinceri auguri. Così, da Roma la conduttrice ha preso un treno diretto a Milano, città in cui il giornalista vive, per restare giusto il tempo necessario per festeggiarlo nel suo giorno. Poi, di nuovo, Mara Venier è salita sul treno del ritorno per essere al suo posto nella diretta televisiva della sua Domenica In domani.

“Sono appena tornata da Milano solo per dare un bacio a Lamberto, cinque minuti e sono tornata” ha raccontato zia Mara su Instagram, mostrando i momenti della sua cena insieme al grande amico Gerry Calà, alla figlia Elisabetta Ferracini e al compagno di lei. E ancora, al suo grande amico Lamberto un pensiero sui social: “È stato bello rivederti a Milano ieri anche se solo per poco tempo. I tuoi occhi … le tue carezze… E il nostro abbraccio nessuno potrà cancellarlo mai. Ti voglio bene e ancora buon compleanno amore mio”.

Sotto il video di Mara Venier tratto dalle Storie Instagram

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’affetto per Lamberto Sposini

Era il 29 aprile del 2011 quando Lamberto Sposini fu colpito da un ictus, poco prima di iniziare a condurre lo speciale della trasmissione 'La vita in diretta' dedicato alle nozze tra il principe William e Kate Middleton che all’epoca conduceva proprio con Mara Venier. Poi venne sottoposto subito a un intervento. Da allora il giornalista non ha più potuto tornare in tv, ma l’affetto dei colleghi è sempre rimasto immutato, come confermano gli attestati di stima e affetto che gli vengono rivolti. E proprio alla vigilia del suo 70esimo compleanno di lui ha parlato anche Massimo Giletti.

“La nostra amicizia si è consolidata dopo un momento difficile nella sua lunga carriera in Rai” ha detto dell’amico sempre stato accudito con grande amore dai suoi famigliari e, in particolare, dalla ex moglie. “Non è mai stato mai abbandonato. La sua ex moglie Sabina Donadio, madre della seconda figlia, sta facendo un lavoro straordinario. Lo sostiene, gli sta vicino, lo accudisce. La sua vita - ha proseguito Giletti - è stata completamente stravolta dalla malattia di Lamberto e da questi anni di dolore. Un esempio di devozione e amore”.