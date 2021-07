Mara Venier scrive a Maria De Filippi: una lettera rivela i dettagli della profonda amicizia

Le conduttrici sono legate da un grande affetto, ora ribadito in un testo scritto dalla conduttrice di 'Domenica In'

È un’amicizia vera, autentica, quella che lega Mara Venier a Maria De Filippi. Le due signore della tv, al centro di uno spettacolo che le vuole concorrenti solo formalmente, in diverse occasioni hanno condiviso con il pubblico il loro reciproco affetto, ribadito adesso, nero su bianco, con una lettera scritta dalla conduttrice Rai per la collega protagonista della scena di Canale 5. Il testo, pubblicato da Novella 2000, intreccia momenti professionali e toccanti rivelazioni private, dimostrando una vicinanza che non ha mai risentito di scelte professionali diverse e, anzi, ha sempre giovato di uno straordinario supporto.

La lettera di Mara Venier per Maria De Filippi

“Tu sei il meglio”, esordisce Mara Venier nel testo indirizzato a Maria De Filippi, per lei evocativa di una speranza immancabile nelle sue trasmissioni. “Ci hai insegnato e ci insegni che i sogni possono realizzarsi, come in Amici, e i conflitti familiari possono essere sanati e succede nel tuo C’è posta per te”, prosegue Venier, ricordando come nell’ultimo anno e mezzo i loro programmi non si sono mai fermati e si sono adattati alla situazione che imponeva l’assenza di pubblico, gli ospiti collegati da casa, il plexiglas e il distanziamento.

Altra dote sottolineata è il “talento naturale” di Maria, colto subito in lei da Maurizio Costanzo ma anche capace lei stessa di far emergere in molti artisti come Emma, Alessandra Amoroso, Kledi, Sangiovanni e Giulia Stabile, Stefano De Martino e molti altri.

Quanto a Maurizio Costanzo: “Ci conosciamo da sempre, comunque da prima che lui incontrasse te. Molti all’inizio avevano avuto delle perplessità… invece siete stati da subito una delle coppie più belle e straordinarie”, ha aggiunto ancora Mara che ha definito i coniugi Costanzo “straordinari davanti e dietro le telecamere”. La dimostrazione è arrivata quando la coppia ha dimostrato il suo sostegno a Venier in occasione della malattia della sua mamma e quando Maria De Filippi l’ha convocata a Tu si que vales, per essere a capo della giuria popolare. “Un programma allegro, spumeggiante, in cui potevo tirar fuori la mia anima più scanzonata e mettere da parte le preoccupazioni e le angosce”, ha ricordato la conduttrice di quella esperienza.

Infine, il ricordo di quando Mara avvisò Maria della proposta di tornare in Rai a “Domenica In”: “Tu mi hai detto “falla subito, di corsa, falla!”. E a ottobre, sei anche venuta mia ospite in studio”, ha rimarcato la conduttrice, concludendo il suo pensiero con il più affettuoso dei “ti voglio bene”.