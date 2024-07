Venier operata, il marito rompe il silenzio. Poi le critiche: "Stai più vicino a tua moglie" e lui sbotta

C'è preoccupazione per lo stato di salute di Mara Venier (73 anni). L'amata conduttrice, proprio ieri 16 luglio, ha pubblicato un post con una sorta di benda sull'occhio e la didascalia: "Mai tranquilla..." e poi ha ringraziato il Prof Cusumano, noto oculista di Roma. La preoccupazione nasce dal fatto che Venier, che con i follower (2,5 milioni su Instagram) ha un rapporto molto diretto, stavolta non ha rivelato dettagli. Non solo. Rispondendo a un'utente che diceva ("Sarà una cataratta.. cosa volete che sia"), il marito Nicola Carraro (82 anni) si è limitato a dire: "Purtroppo no". Di cosa si tratta, allora? Molti, ancora i punti da chiarire.

Il marito di Mara Venier si arrabbia: "Parlate a vanvera"

Non finisce qui. Sempre rispondendo ad alcuni utenti, Nicola Carraro si è arrabbiato e ha deciso di rispondere (a tono). Una ragazza, infatti, ha scritto: "Signor Carraro, senza che si offenda, perché la stimo molto.. secondo me dovrebbe stare più vicino a Mara, mi scusi. Ma spero di non averla offesa". Allora lui: "Anche tu cosa ne sai? Purtroppo parlate spesso a vanvera. Io ho un problema di salute che mi obbliga a stare 6 mesi all'anno qua. Contenta ora?". Poi ha fatto un piccolo passo indietro: "Non mi hai offeso". A cosa faceva riferimento? Attualmente non è chiaro. Si attende, inoltre, di ricevere aggiornamenti riguardanti lo stato di salute di Mara Venier, che al momento rimane avvolto nell'incertezza.