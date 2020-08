Mara Venier a cuore aperto: “Quando mi hanno detto 'Suo marito è grave'”

Mara Venier, protagonista nei giorni scorsi di un infortunio domestico, ripercorre il suo anno caratterizzato da un grande successo televisivo ma anche da tante lacrime, paure e guai (fratture comprese). Lo fa in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi: «Mi avevano rottamata, detto esplicitamente che ero vecchia. Vale per tutti quello che mi è accaduto: non bisogna mollare, la rivincita arriva sempre. Ma ho passato l’inferno», dice la 59enne veneta, orgogliosa più che mai del suo percorso.

E' un momento sereno per Mara, che ha trovato un nuovo equilibrio dopo un momento professionale più incerto e arrivato dopo problemi personali. «La morte di mia madre è stato un dolore immenso per me, solo con mio nipote Claudietto il tempo ha ricominciato a essere scandito, vissuto. Ho avuto una profonda depressione, pur lavorando, perché per me il lavoro è sempre stato un modo per distrarmi, ma ero davvero piegata, anche se non lo mostravo».

Mara Venier sul marito Nicola Carraro

Poi i timori per il marito Nicola Carraro, ex produttore oggi 78enne, che alla fine dell'anno scorso si è trovato ad affrontare problemi ai polmoni. A giugno la coppia ha festeggiato 14 anni di matrimonio: «Quanta paura che ho avuto. A fine novembre, mentre era a Santo Domingo, si è preso la polmonite e non ha voluto farsi ricoverare in ospedale. In passato ha avuto l’enfisema polmonare e da allora sto sempre in ansia per lui… Luca Richeldi, primario di pneumologia del Gemelli, mi chiede di fargli vedere la sua radiografia. Una volta vista è stato categorico: “È grave”. Sono impazzita. Era venerdì, stavo registrando La porta dei sogni, la domenica dovevo essere in onda: non sapevo come fare. Mio figlio aveva deciso di partire al mio posto perché è legatissimo a Nicola. Per fortuna i farmaci hanno fatto effetto».

Mara racconta anche l’impatto della paura di ammalarsi di Covid: «Nicola è crollato: piangeva continuamente, e a quel punto ho scelto di nascondere la mia paura, e forte lo sono stata per entrambi. Ma di notte non dormivo e piangevo, credevo saremmo tutti morti».

Poi la decisione di continuare con «Domenica In» dopo una settimana di stop: «Quella maledetta paura non mi mollava mai. Ma ancora oggi le persone mi fermano per strada a ringraziarmi per non averle fatte sentire sole». Perché «non so mai che farò lì davanti alla telecamera, vado di pancia. La mia insicurezza diventa la mia forza».