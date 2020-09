Mara Venier, un dolore mai superato: "Dopo la morte di mia madre non sono più tornata a Venezia"

La mamma è sempre la mamma, a qualsiasi età. Non importa se nel frattempo si hanno figli, anche nipoti, la morte di una madre lascia un vuoto incolmabile. Lo sa bene Mara Venier, che a pochi mesi dai 70, non riesce ancora a superare quel dolore. La signora Elsa è scomparsa 6 anni fa, malata di Alzheimer, e la conduttrice le è stata accanto fino alla fine, allontanandosi negli ultimi anni anche dalla tv proprio per accudirla.

Da allora Mara Venier non torna più a Venezia, dove è nata e cresciuta e dove ha i ricordi più profondi legati a sua mamma. Lo svela in un'intervista al Corriere della Sera: "Da sei anni, da quando è mancata mamma, non ci torno. Ho paura di essere sopraffatta dal dolore. Ora me lo sono promessa: devo tornare". A proposito di quegli anni, la signora della domenica - che dal 13 settembre torna su Rai1 con 'Domenica In' - racconta anche di come sia stata fondamentale Maria De Filippi, che l'arruolò nel cast di 'Tu si que vales': "Mi ha teso una mano in un momento terribile. Non ci sentiamo spesso ma le voglio davvero bene: lavorare quando stavo vivendo quel dolore lancinante era ossigeno".

Il ritorno al pomeriggio della domenica di Rai1, due anni fa, è stato inaspettato e ospitare la sua amica Maria era il desiderio più grande, ma niente da fare. "Lo scorso anno doveva venire ma poi la Rai bloccò la cosa, non ho mai ben capito perché. Maria ci rimase male e io ancora di più, ma non dispero e mi auguro possa venire adesso, lo vorrei tanto". Nel frattempo si parte tra due settimane e la conduttrice 'spoilera' anche i primi ospiti: Romina Power, Loretta Goggi e Pierfrancesco Favino.

Mara Venier: "Quante cose non ho detto a mia madre"

Durante la scorsa edizione di 'Domenica In', quando era ospite in studio Gina Lollobrigida e si parlava del rapporto difficile dell'attrice e suo figlio, Mara Venier si è lasciata andare a una confidenza molto intima, senza trattenere le lacrime: "Quante cose non ho detto a mia madre. Quanto tempo ho perso con lei per il lavoro, i viaggi. Non so cosa darei per averla qui solo un minuto e dirle tutto quello che non le ho mai detto".