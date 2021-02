Mara Venier e la bufala sulla morte del marito: “Un amico si è sentito male, lo hanno portato al pronto soccorso”

La conduttrice e il produttore sono intervenuti nel programma di Rai1 'La Vita in Diretta' per raccontare quanto dolore abbia causato la fake news che li ha riguardati

Mara Venier e il marito Nicola Carraro sono intervenuti nel programma di Rai1 ‘La Vita in Diretta’ per commentare la terribile fake news sulla morte dell’uomo, causa di un enorme dolore per la coppia e per tutti i loro affetti più cari.

“Mio marito e? vivo e sta benissimo (solo mal di denti!!!) ma che ca*o scrivete? Vergognatevi! Continuo a ricevere messaggi...”, si è affrettata a chiarire subito la conduttrice di ‘Domenica In’ con un post Instagram a corredo dello screenshot che diffondeva la vergognosa falsa notizia, ma già qualche ora prima del suo intervento la diffusione della bufala aveva generato il panico tra amici e conoscenti. “È stata una giornata terribile per me e per Nicola”, ha raccontato Mara in collegamento con Alberto Matano ripercorrendo dall’inizio quanto accaduto.

Mara Venier e la fake news sul marito morto: “Un caro amico si è sentito male”

“Tutto è cominciato nella tarda serata dell’altro ieri sera quando sono arrivate delle telefonate di amici molto strane, due o tre anche a tarda notte”, ha raccontato Mara Venier durante l’intervento con il programma di Rai1: “Ci chiedevano se andasse tutto bene, evidentemente non avevano nemmeno il coraggio di chiedere nulla. Poi ieri mattina ho cominciato a ricevere dei messaggi che non ho letto subito. Quando sono andata a vedere, erano messaggi di condoglianze”.

Amareggiato lo stesso Nicola Carraro: “Io ho trovato un vocale di uno dei miei migliori amici che vive all’estero e non vedo da tanto tempo che mi diceva ‘sei andato via senza dirmi niente’, un messaggio straziante. Ho capito che lui pensava che fossi morto”, ha spiegato il marito di Mara Venier, a cui ha fatto seguito il dettaglio doloroso della conduttrice che ha raccontato come la notizia ha arrecato un malore a un amico molto caro di Nicola che per questo si è rivolto al pronto soccorso.

“La notizia si era sparsa, nessuno aveva il coraggio di chiamarmi direttamente, e sono cominciati ad arrivare questi messaggi. Quindi Nicola ha capito che qualcosa non andava , è andato a cercare e ha trovato questo sito web. Abbiamo capito da dove era partito tutto e la notizia era quella che Nicola se ne era andato”, le parole di Mara: “È stata una giornata molto triste e molto brutta, ha causato molto dolore ai figli di Nicola, agli amici, anche quelli lontani. Il più caro amico di Nicola che vive in Spagna si è sentito male e hanno dovuto portarlo al pronto soccorso. Ci sono dei legami molto forti nella vita di ognuno di noi”.