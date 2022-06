Mara Venier scrive al marito Nicola Carraro per i 16 anni di nozze: il messaggio con foto amarcord

Da quando i social sono diventati parte della sua vita privata e professionale, il 28 giugno è una data che non manca mai nella raccolta di post di Mara Venier che puntualmente condivide con i follower la gioia di aver sposato Nicola Carraro in questo giorno di 16 anni fa. Con una foto che cattura un attimo di assoluta felicità mentre una pioggia di riso raggiunge i sorrisi dei neosposi, la conduttrice di Domenica In ha voluto festeggiare l'anniversario delle nozze rivolgendosi direttamente al marito: "Sono già 16 anni…buon anniversario amore mio" ha scritto a corredo dello scatto, raggiunto dagli auguri di migliaia di fan contenti di constatare come il loro legame sia saldo e autentico come quel giorno.

Ma per festeggiare l'anniversario con il marito non solo con il pensiero, ma anche fisicamente, Mara Venier dovrà aspettare ancora un po': a quanto si evince dalle foto postate sui social, infatti, Nicola Carraro non si trova a Roma in questo momento. E infatti: "Mi manchi" è stato il commento scritto da Mara Venier all'ultimo post del marito raffigurante un campo da golf a Santo Domingo dove spesso si reca l'ex produttore cinematografico che lo scorso 1° febbraio ha compiuto 80 anni.

Gli amori di Mara Venier prima di Nicola Carraro

Mara e Nicola si sono sposati 16 anni fa, ma stanno insieme da oltre 20 anni. Prima di Carraro, Venier era stata sposata già due volte: da giovanissima con Francesco Ferracini, attore da cui ha avuto la figlia Elisabetta, poi con l'attore Jerry Calà, di cui è stata moglie per tre anni. Solo dopo le nozze con Calà è stata la volta della lunga relazione con Renzo Arbore, conclusasi nel 1997. Tolta una breve parentesi con l'attore italoamericano Armand Assante, è poi arrivato Nicola.