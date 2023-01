Mara Venier, anche il marito tuona contro Marisella Federici: il durissimo messaggio social

Ha suscitato un acceso dibattito l'intervento con cui, nel bel mezzo della diretta del programma di Rai1 La Vita In Diretta, Mara Venier ha fatto sapere di non aver per nulla gradito l'atteggiamento di Marisela Federici. Ospite di Alberto Matano, la contessa stava commentando le delicate vicende private della compianta Gina Lollobrigida con un tono considerato poco consono alla serietà dell'argomento dalla conduttrice che ha telefonato durante la trasmissione per esprimere tutto il suo disappunto. "Di comico in questa storia non c'è niente, forse fa ridere solo a te. Mi fa orrore il tuo cinismo" ha detto senza mezzi termini Mara Venier che, dopo aver argomentato i motivi del suo sconcerto ribadendo il profondo legame affettivo con l'attrice scomparsa, ha chiuso la conversazione evidentemente amareggiata e arrabbiata.

Nicola Carraro difende la moglie Mara Venier e attacca Marisela Federici

Molti sono stati i telespettatori che si sono detti d'accordo con la conduttrice, pronta a difendere la cara amica Gina Lollobrigida a cui proprio giovedì 19 gennaio, poco prima della trasmissione di Rai1, era stato reso l'ultimo saluto. Tra loro anche Nicola Carraro, marito di Mara Venier, che ha voluto dire la sua su quanto accaduto tra la moglie e Marisela Federici. "Ho da sempre detestato le donne come la contessa Marisella Federici, molto bene ha fatto mia moglie a mandarla a quel paese" ha scritto sui social l'ex produttore cinematografico postando proprio l'intervento telefonico della moglie supportata da un gran numero di consensi anche in questa occasione.

Dal canto suo Mara Venier dedicherà ampio spazio al ricordo di Gina Lollobrigida nella prossima puntata di Domenica In. Ospiterà, infatti, Andrea Piazzolla, tuttofare ed ex amministratore delegato della società "Vissi d'arte" fondata dall'attrice a cui è stato vicino fino alla fine dei suoi giorni. Con lui la conduttrice ripercorrerà gli ultimi momenti di vita dell'artista che proprio a Mara confidò l'amarezza della situazione personale con una emozionante intervista.