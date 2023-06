Il marito di Mara Venier ricorda Pier Francesco Forleo dopo la morte: la dedica social

Il mondo dello spettacolo resta ancora profondamente addolorato per la morte di Pier Francesco Forleo, a capo della Direzione Diritti Sportivi della Rai scomparso la scorsa notte a 61 anni. Tantissimi i messaggi di cordoglio espressi dai colleghi, sui social come in tv e anche durante la presentazione dei palinsesti estivi Rai, tutti unanimi nel ricordare le doti umane e professionali di un uomo che ha lasciato un bellissimo segno nella vita di chi lo ha conosciuto.

Mara Venier è stata tra i primi a dedicargli un pensiero pieno di affetto: al dirigente, infatti, la conduttrice di Domenica In era particolarmente affezionata per il legame sentimentale che legava Forleo alla figlia Elisabetta Ferracini. "Pier sei stato un genero meraviglioso... Hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia... E io ti ho voluto bene come un figlio", ha scritto Venier sui social. Come lei, anche il nipote Giulio Longari, figlio di Elisabetta Ferracini e Carlo Longari, ha lasciato un pensiero dolcissimo al marito della madre, raffigurato con lui in una foto di qualche anno fa.

Al coro commosso per una perdita così importante si è unito anche Nicola Carraro, marito di Mara Venier, che ha scritto un messaggio rivolgendosi proprio a Pier Francesco Forleo per evocare i momenti di semplice ma importante quotidianità condivisi insieme. "Grande Pier, signore di altri tempi, persona squisita, sempre ottimista, amico e cuoco sopraffino, come dimenticare i nostri pranzetti a casa tua la domenica a mezzogiorno e dopo si guardava con la nostra Lisa, il sorriso di Mara durante Domenica in . Ti ho voluto bene, mi mancherai" è la frase scritta a corredo di una foto di Forleo che sorride all'obiettivo. E da Alessia Marcuzzi ad Alberto Matano, da Monica Leofreddi ad Angela Melillo, anche in questo caso decide e decine sono le persone che si stanno unendo al dolore della famiglia per la dolorosa perdita.