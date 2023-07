Mara Venier pubblica l'esilarante video del marito per il nipotino: "Nonno meraviglioso"

Anche per Mara Venier è arrivato il tempo di godere pienamente del relax estivo. Terminati gli impegni lavorativi che, dopo Domenica In, l'hanno vista conduttrice del Premio Agnes con Alberto Matano e poi tra i protagonisti dei palinsesti televisivi della prossima stagione Rai presentati ieri, adesso la presentatrice si appresta a partire per raggiungere il marito Nicola Carraro, già a Santo Domingo da qualche tempo. Com'è noto per chi la segue sui social, questi mesi la coppia ama trascorrerli nella sua splendida dimora presso a capitale della Repubblica Dominicana, buen retiro per entrambi, ma anche per i famigliari e gli amici.

E tra loro non manca certo il piccolo Caludio, figlio del secondogenito di Mara Venier, adorato da lei come dal marito. Anche quest'anno, infatti, il bambino trascorrerà qualche giorno di vacanza con i nonni, e proprio in attesa del suo arrivo, Nicola ha realizzato un esilarante video dalla piscina della villa ai Caraibi per sfidarlo nella consueta gara di tuffi. "Caro Iaio, qui c'è la piscina, la casa, camera tua. Io faccio molti tuffi perché sono convinto che li faccio meglio di te! Quando vieni facciamo la gara" dice Carraro nel video condiviso da una innamoratissima Mara Venier, divertita dal tuffo finale del marito che conclude il filmato. "Nonno meraviglioso. Arriviamo presto!" scrive la conduttrice a corredo della condivisione Instagram, aggiungendo cuori che completano il dolce "I Love You". E i follower che stanno apprezzando il siparietto commentano la bellezza del rapporto nonni-nipote, ben dimostrato dalla dolce condivisione di Mara Venier.