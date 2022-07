Mara Venier a Roma, il marito a Santo Domingo: i messaggi che si sono scambiati

Le vere vacanze non sono ancora iniziate per Mara Venier. Domenica In è finita da oltre un mese, ma la conduttrice è ancora a Roma, dove vive. Di solito parte verso la fine di giugno, ma quest'anno aveva diversi impegni. Prima di tutto il matrimonio di Alberto Matano, che ha officiato, poi la conduzione del Premio Agnes - sempre insieme a Matano - e un evento, pochi giorni fa, in Puglia.

Nella Capitale, però, il divertimento non manca e la Mara nazionale si è vista in diversi eventi esclusivi, a partire dalla sfilata di Valentino a Piazza di Spagna, l'8 luglio, a cui è seguito un super party. Per non parlare dei concerti. La conduttrice ha partecipato prima a quello di Achille Lauro, suo grande amico, mentre domenica sera era in prima fila (della tribuna vip) al Circo Massimo per il live di Ultimo, dove si è scatenata, facendo uno show nello show. E il marito? Nicola Carraro è a Santo Domingo già da qualche settimana. La coppia di solito trascorre gran parte dell'estate qui, in una villa da sogno, ma quest'anno la Venier ancora non si è vista.

Manca poco però, come svela su Instagram, sotto una delle ultime foto pubblicate da Carraro. L'ex produttore cinematografico si immortala nel giardino della villa e scrive: "Non so perché ma questa mattina mi sento molto meglio, anche spiritualmente, sono molto sollevato. Chissà perché?". Subito arriva la risposta della moglie: "Perché tra pochi giorni arrivo". E via a cuori e fiamme. Nicola Carraro e Mara Venier, sposati dal 2006, hanno un legame fortissimo nonostante gli impegni di lei tolgano spesso tempo alla coppia. Ma che sia in Italia o in Repubblica Dominicana, sanno sempre come recuperare.

Il post di Nicola Carraro