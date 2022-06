VIDEO | Mara Venier si fa bella: i preparativi per le nozze di Alberto Matano

Mancano poche ore al matrimonio di Alberto Matano e, già da qualche ora, sui social si condividono alcuni dettagli dell'evento. Autrice degli aggiornamenti che raccontano le ore precedenti alle nozze del conduttore de La Vita in Diretta con il compagno Riccardo Mannino è Mara Venier, grande amica degli sposi e officiante della cerimonia, oggi alle prese con i preparativi del proprio look curato in ogni particolare.

Se resta ancora top secret l'abito scelto per il rito che si terrà domani a Labico, in provincia di Roma, ad essere svelato è il particolare del colore scelto per la manicure: rosso, come l'amore tra Alberto e Riccardo che verrà suggellato in sua presenza. "Per il matrimonio di domani va bene?" chiede Mara Venier nel video postato sui social dove si sottolinea il color "Love" della tonalità scelta che domani sarà sfoggiata al cospetto degli sposi e degli invitati.

(Di seguito il video pubblicato su Instagram da Mara Venier)

Mara Venier pronta al matrimonio di Alberto Matano

"Sono molto felice ed emozionata di essere stata scelta per celebrare quella che gli amici i parenti sanno essere una grandissima e forte storia d'amore. Ma non voglio dilungarmi di più, non lo trovo rispettoso nei confronti di Alberto e Riccardo, una coppia meravigliosa ma anche riservata, autentica, bellissima, abbiamo iniziato a fare le prove generali del giorno più bello in provincia di Roma. Ma dettagli e i particolari in cronaca non sarò io a fornirli": parla così all'Ansa Mara Venier, officiante delle nozze tra Alberto Matano, 49 anni a settembre, ex mezzobusto del Tg1 conduttore e autore de La vita in diretta con l'avvocato cassazionista Riccardo Mannino.

La cerimonia si svolgerà a Labico l'11 giugno alle porte di Roma e sarà vissuto nella massima riservatezza come è stato vissuto l'amore fino a questo momento. L'anno scorso il coming out e l'annuncio al pubblico: "Quando decideremo di sposarci, condivideremo la nostra gioia con tutti". Quanto invece all'idea di paternità, confidava: "E' tardi per diventare genitori, si è fatta 'una certa' per i figli".