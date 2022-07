Mara Venier versione casalinga, pulisce il terrazzo in mutande: il video

Un mese fa ha salutato il pubblico di Domenica In, commossa, dandogli appuntamento a settembre per una nuova stagione insieme. Da allora Mara Venier si gode il meritato riposo e il suo tempo lo dedica tutto alla famiglia, ma anche alla casa. Eccola, nell'ultimo video che le ha fatto il marito Nicola Carraro, alle prese con la pulizia del terrazzo della loro incantevole casa romana, nel cuore del centro storico.

Accantonati per qualche mese gli abiti della conduttrice, la zia Mara indossa volentieri quelli della casalinga, che però con questo caldo torrido sono davvero minimal: un camicione leggero e sotto niente, solo gli slip. Così lava il balcone e approfitta dell'acqua fresca anche per una rinfrescata ai piedi, che non guasta mai. Le immagini sono finite tra le sue storie Instagram, divertendo i follower.

Mara Venier sarà a Roma ancora per qualche giorno. Stasera su Rai1 andrà in onda il Premio Biagio Agnes, condotto da lei e Alberto Matano, poi gli ultimi impegni e via a Santo Domingo, dove lei e Carraro trascorrono ogni estate qualche settimana di totale relax con amici e figli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il ritorno a Domenica In

In molti pensavano che questa fosse l'ultima edizione di Domenica In condotta da Mara Venier. La conduttrice, invece, non lascia e nell'ultima puntata ha fatto sapere di voler andare avanti proprio per il suo pubblico (nonostante il marito e i familiari preferirebbero vederla di più a casa): "E' vero, non sono giovanissima, ho una certa età. Qualcuno mi dice che sono vecchia quando vuole ferirmi - ha spegato lo scorso 5 giugno -. Mi dice: perché non te ne vai? Io credo che non ci sia età per chi fa il mio mestiere, ma io smetterò solo quando voi non mi seguirete più, quando voi pubblico non seguirete più Domenica In. Col cavolo che vado in pensione".