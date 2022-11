Mara Venier nonna felice a New York: le foto dolcissime con il suo Iaio

Volge a termine la vacanza a New York di Mara Venier, debitamente documentata sui social con foto suggestive e curiosi video. La conduttrice di Domenica In, in pausa forzata dagli impegni lavorativi per via della pausa dovuta ai Mondiali di calcio, è volata negli Stati Uniti con alcune tra le persone più importanti della sua vita: le amiche, il figlio Paolo Capponi, la nuora Valentina, ma soprattutto, il nipotino Claudio, immancabile protagonista delle immagini che raccontano dell'eccezionale soggiorno americano.

Proprio come accade d'estate, con il bimbo al centro della sua quotidianità tra supermercati e tuffi in piscina, anche stavolta nonna Mara lo mostra dolcissimo e vivacissimo al suo fianco. Tra i video che riprendono la Statua della Libertà e le tante passeggiate, Claudio primeggia come presenza adorata in tutta la vacanza, dolcissimo mentre porge un fiorellino alla sua nonna e poi alla sua mamma. E a fine giornata, eccoli insieme a guardare i cartoni animati sul letto della stanza d'albergo a Times Square. "Giornata indimenticabile…quando sono con Iaio sono felice!", scrive a corredo del post che mostra nonna e nipote più sorridenti che mai.

Nostalgia di Nicola Carraro

Ma nella compagnia di vacanzieri si coglie un'assenza importante, quella di Nicola Carraro, rimasto a Santo Domingo con la figlia Gaia. Alla moglie l'imprenditore ha dedicato un post che la immortala proprio a New York: "Eccola la mia numero 1", ha scritto a corredo della foto commentato dalla stessa Mara Venier che non ha nascosto la nostalgia del marito: "Senza di te non è New York. Miss u".