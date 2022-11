Mara Venier vola a New York: foto e video dall'hotel con vista mozzafiato

La pausa lavorativa dovuta ai Mondiali in Qatar ha indotto Mara Venier a concedersi una vacanza eccezionale. Il 27 novembre 2022, infatti, salta il consueto appuntamento di Domenica In per lasciare spazio alle partite in programma su Rai1, circostanza che ha permesso uno strappo alla regola del lavoro no stop durante l'inverno e a prendere un volo per New York.

Proprio come avviene d'estate, quando "zia Mara" è solita condividere le sue ferie a Santo Domingo con il marito Nicola e l'adorato nipotino, anche stavolta i social diventano canale di comunicazione con i follower, aggiornati sui momenti più intensi di un soggiorno che la mostra felice tra i palazzi della Grande Mela e poi, ancora, immersa in un hotel dalla vista sensazionale. Il video registrato dalla camera d'albergo affaccia su Times Square e regala un panorama mozzafiato tra luci e atmosfere suggestive riprese dalla grande vetrata della stanza. Ad accompagnarla in questo viaggio americano il figlio Paolo Capponi, la nuora Valentina e il nipotino Claudietto, con lei nelle immagini delle ultime storie Instagram.

Di seguito, il video e le immagini tratte dal profilo Instagram di Mara Venier