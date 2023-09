Mara Venier: "Con Nicola abbiamo avuto una crisi, ho pensato ci saremmo separati"

La più grande fortuna della sua vita (anche se di solito usa un altro termine). Così Mara Venier definisce l'incontro con Nicola Carraro, l'uomo che le è accanto da 23 anni e che nel 2006 ha sposato. Si sono conosciuti nel 2000 a una cena e la serata è finita a casa della conduttrice, ma "non è successo niente" assicura Carraro al Corriere della Sera.

Nell'intervista rilasciata dalla coppia al noto quotidiano, la conduttrice ricorda i primi tempi insieme. Loro innamoratissimi, le persone intorno invece scettiche. Soprattutto quelle vicine all'imprenditore, a partire dalla sua famiglia che non vedeva proprio di buon occhio la frequentazione con una donna dello spettacolo: "Alcuni amici di Nicola mi consideravano inadatta. Non mi invitavano alle cene, perché non ero all'altezza". Mara Venier andò a parlare personalmente con la mamma di Nicola, per spiegarle che si era innamorata davvero di suo figlio.

Il loro amore è sopravvissuto a tutto: alle chiacchiere della gente, alle vite diverse, non invece alla gelosia, perché non ce n'è mai stato bisogno. "Lei non mi ha mai dato motivo di essere geloso e soprattutto trovo folle la gelosia retroattiva" spiega ancora Nicola Carraro, diventato amico con i due storici ex di sua moglie, Renzo Arbore e Jerry Calà. La conduttrice la pensa uguale: "Nicola non me ne dà motivo, e poi il nostro rapporto è basato sulla fiducia e su un accordo preciso: ciascuno di noi mantiene i propri spazi".

La crisi

Sopravvissuti a tutto, appunto, anche a una forte crisi. Mara Venier ne parla per la prima volta: "Il vero momento duro nella nostra storia è stata una vacanza in Sardegna. Una brutta estate, liti continue. Quando siamo tornati, ho detto: 'Qui ci dividiamo. Siamo troppo diversi0. Ma dopo tre giorni mi ha chiamato un suo amico per dirmi che Nicola stava male, sono corsa da lui e ci siamo dimenticati di tutto". La conduttrice non specifica quando, ma a vederli oggi, così legati e innamorati come il primo giorno, cambia poco.

La dichiarazione più bella la fa Nicola Carraro quando racconta perché decise di sposarla: "Sapevo che l'avrei sposata. Non solo per il grande amore che nutrivo e nutro per lei, ma per una forma di rispetto. E volevo darle una sorta di riscatto, ripagarla per alcune cose ingiuste subìte".