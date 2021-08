"Nicola è in trappola!": l’esilarante video di Mara Venier in versione nonna

Lontana dalla tv per il periodo estivo, Mara Venier non spezza il legame con il suo pubblico grazie ai social, mezzo con cui condivide i momenti spensierati di una pausa che tanto tempo dedica al suo adorato nipotino Claudio. Accanto a lei, anche il marito Nicola Carraro, protagonista dell’ultimo esilarante video che lo mostra stare al gioco ideato dal bambino durante una mattinata scandita da cartoni animati e, soprattutto, da una travolgente fantasia.

"Cos’hai fatto al nonno?" chiede Mara; "L’ho messo in trappola!" replica Claudietto, chiamato anche Iaio dalla nonna che riprende divertita il marito sommerso dai cuscini in una stanza confusa dalla vivacità del loro nipotino, per la coppia fonte di immensa felicità.

Claudio è figlio di Paolo Capponi, nato dalla relazione di Venier con Pier Paolo Capponi. Ma Mara è anche nonna di Giulio, ormai adolescente nato dalla figlia Elisabetta Ferracini. "Sono diventata mamma a 17 anni, è stata una gioia grandissima ma non ero matura. Quando sono diventata nonna ne avevo poco più di 50 e poi 66: con i miei nipoti la gioia è diventata assoluta", ha raccontato di recente la conduttrice che ama partecipare i suoi follower ai piccoli momenti di una quotidianità fatta di semplicità e amore per le piccole grandi gioia della sua vita.

Mara Venier svela le novità della sua Domenica In

Mara Venier torna in tv il prossimo 19 settembre, per la tredicesima volta al timone di Domenica In. "Ci saranno dei cambiamenti in un format comunque collaudato e di grande qualità. Ho chiesto a don Antonio Mazzi di tornare, ci saranno storie di gente comune, con un vissuto particolare" ha raccontato la conduttrice parlando del programma in partenza dove troveranno spazio anche giovani artisti che avranno "la possibilità di avere una bella ribalta sulla quale presentarsi e mettersi alla prova. Ogni domenica ci saranno quattro giovani talenti di grande livello".

Anche quest’anno non mancherà un segmento del programma dedicato alla pandemia, argomento che Mara Venier si augura di trattare in modo diverso: "La parte iniziale non volevo che riguardasse il Covid come è stato in queste due ultime edizioni, ma non possiamo ignorare questo tema anche se spero che lo spazio sia ridotto perché vorrebbe dire che la pandemia non fa più paura".